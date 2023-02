Magistrade Ociel Baena aspira a ser consejere del INE; así promovió casillero en credencial para personas no binarias

Jesús Ociel Baena Saucedo es el nombre de magistrade electoral de Aguascalientes que aspira a ser consejere del Instituto Nacional Electoral (INE).

Baena Saucedo, quien fue concebide primer magistrade electoral no binarie en América Latina en octubre del año pasado, aparece en la lista para ocupar un espacio en lo que sería el primer Consejo del INE presidido por una mujer.

En días pasados, el Comité Técnico de Evaluación recibió los datos de mil 128 personas para participar en el proceso de elección de consejeros, consejeras y consejeres del INE.

También lee: Magistrade electoral no binarie de Aguascalientes explica a críticos uso del pleno para grabar TikToks

Ociel Baena promueve litigio para reconocer a personas no binarias

Este lunes, el consejo general del INE avaló que personas no binarias puedan ver reconocida su identidad en la credencial de elector.

Con esto, las personas no binarias podrían votar con la letra X en el campo sexo de la credencial, en lugar de H (hombre) o M (mujer).

Pero, ¿Cuál es el origen de este logro?

“Derivado de mi Litigio Estratégico, el día de hoy estamos haciendo historia: tenemos credencial de elector con casillero no binario”, celebró a través de sus redes sociales Ociel Baena.

En 2021, magistrade electoral Ociel Baena promovió un litigio estratégico que comenzó con una solicitud al INE para que en la credencial se incluyera la casilla no binaria y también para que las poblaciones LGBTTTIQ+ que quisieran que su identidad de género autopercibida se encontrara visible o para que estuviera de manera oculta en el padrón electoral.

Tras presentar la solicitud, el INE le contestó que “en este momento no es posible atender de manera favorable la petición”, por lo que Baena puntualizó que no se buscaba omitir “el sexo”, sino incluir a las personas no binarias o con otras identidades, e impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Lo que se busca es la visibilización y empoderamiento de nuestra comunidad”, señaló.

En defensa del INE, un podcast de Ana Paula Ordorica

“La credencial de elector, hoy por hoy, es un documento identitario; es el único documento gratuito y por supuesto que podría, a través de una interpretación progresista, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proporcionarnos este espacio.

“Además, dicho sea de paso, la credencial de elector se construye a través de un sistema que ya tiene preestablecido el Instituto Nacional Electoral; no habría mayor modificación, y si la hubiera, que evidentemente sería razonable (...) no es una justificación que esto generara un costo porque es obligación de los organismos autónomos , garantizar, respetar y hacer valer los derechos de las minerías, en este caso de la diversidad sexual”, expuso magistrade Baena.

Ociel Baena describió que estos litigios estratégicos son importantes “para hacernos visibles” y “empoderar a la comunidad”.

“En mi caso, sí quiero una credencial de elector con casillero no binario, sí quiero que sea visible, sí quiero y sí necesito una identificación que permita mi libre autoadscripción”, destacó.

También lee: Fernández Noroña y América Rangel chocan en Twitter por marcha a favor del INE... y el 88

ed