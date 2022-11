"Lozoya no será llevado a juicio; Peña Nieto es quien deberá rendir cuentas", afirma defensa

La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que su cliente no será llevado a juicio por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, pero deberá rendir cuentas el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya, va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República Enrique Peña Nieto y su gabinete que comandaba el aparato del poder corruptor, ellos son los que deben responder ante los jueces

“Les informo que para desgracia de quienes quieren ver a Emilio Lozoya en prisión, hundido y sentenciado. Igual que el viernes pasado, hoy no se celebró la audiencia intermedia, con lo cual está firme la postura del acuerdo reparatorio y del criterio de oportunidad, en ambos en Agronitrogenados y Odebrecht”, aseveró el abogado Miguel Ontiveros, al salir de la audiencia intermedia en los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Norte.

Dijo que se debe concretar el criterio de oportunidad para saber quienes se beneficiaron de maletas llenas de dinero y que testigos señalaron, fechas, lugares y circunstancias de su entrega.

“Dónde está ese dinero, a caso está en Madrid disfrutándose en un inmueble al más alto lujo del señor expresidente, tenemos que saber quiénes recibieron esas maletas de dinero, que ya se confirmó fueron los senadores del PAN y del PRI y otros actores.

“No tengo alguna duda en el criterio de oportunidad, no tengo duda en el acuerdo reparatorio y todos vamos a saber quién se quedó con todos esos millones de pesos que entregó Odebrecht y que se procure e imparta justicia respecto a ellos”, detalló Ontiveros.

Manifestó que de acuerdo a varios testigos se entregaron maletas con dinero especialmente al entonces candidato a la Presidencia de la República por parte del PAN (Ricardo Anaya) y otros senadores de la República, “esperamos muy pronto verlos aquí frente a los tribunales contestando el interrogatorio”.

En agosto del 2020, circuló en redes sociales un video en el que se observan varias mochilas y maletas deportivas llenas de fajos de billetes, supuestamente dinero enviado por Lozoya, como prueba de los sobornos.

En relación a que la audiencia se aplazó, el abogado comentó que la Fiscalía General de la República tiene que entregar partes del descubrimiento probatorio.

“También nosotros tenemos dos dictámenes periciales pendientes por entregar a la FGR. Está firme la postura del señor Lozoya en el caso Odebrecht proceder por el criterio de oportunidad, garantizar la reparación del daño en todos sus términos

“No significa asumir ningún tipo de responsabilidad penal, más bien señalar a las personas que se beneficiaron, es lo que todos queremos saber dónde quedaron, quién tiene, quién se benefició finalmente de las maletas repletas de dinero que fueron entregadas y por cierto un testigo señaló a quienes las entregó, ha habido diversas ratificaciones”, refirió.

El viernes pasado, la jueza otorgó a la defensa de Lozoya aplazar la audiencia intermedia para el caso Agronitrogenados, ya que su testigo principal, Edgar Torres quien se desempeñó como director de Pemex Fertilizantes, falleció en septiembre.

También aprobó los argumentos, debido a que la FGR les entregó el jueves alrededor de tres mil páginas que forman parte de las pruebas en contra de Lozoya.

“La defensa justificó el diferimiento y se ajusta a los preceptos legales. La defensa pretende tiempo para preparar el caso y descubrimiento probatorio… El diferimiento no está sustentado en si se acepta o no el acuerdo reparatorio, sino en la muerte del testigo, el descubrimiento probatorio y porque no se han abierto la totalidad de los registros”, expresó la juez en aquella ocasión.

