“Los medios deben realizar evolución tecnológica”

Por: Juan Francisco Ealy Ortiz

Compañeras y compañeros de los Universales

Cada año celebramos con júbilo y orgullo nuestro aniversario y hoy, el 106, no es la excepción.

Sin embargo, este año debemos aquilatar más que nunca el gran esfuerzo que todos y cada uno de quienes laboramos en esta empresa centenaria hemos tenido para afrontar una etapa llena de retos y desafíos.

Los pilares de EL UNIVERSAL y El Gráfico, construidos día a día con tesón y labor fructífera durante estos 106 años, han permitido que, ante escenarios económicos, políticos y sociales adversos, nuestra empresa se mantenga firme y en la ruta de la innovación y el liderazgo.

A lo largo del tiempo, hemos sabido sortear las crisis y hacer de ellas una oportunidad para salir a flote, para mantener una ruta de navegación a fin de llegar a buen puerto.

Nuestro periodismo ético y los profundos cimientos que apuntalan esta empresa de comunicación multimedia nos permiten mantenernos como la primera opción en nuestras plataformas, ya sea en la edición impresa o en las noticias digitales en el país, y tener el liderazgo en plataformas de video, como YouTube, donde ejercemos un sólido dominio, inclusive por encima de medios de comunicación que tienen una señal de televisión.

Como he dicho anteriormente, los tiempos que corren no son fáciles. Vivimos en un México que ha sido golpeado por la violencia del crimen, por una franca ausencia del Estado de derecho en algunas regiones del país, por la corrupción y la impunidad.

En lo social, hemos sido testigos por décadas de la profunda desigualdad entre los mexicanos, millones de los cuales carecen de lo necesario para vivir con dignidad.

Desafortunadamente, esta dura realidad persiste en nuestro país.

Hoy en día, no hemos acabado de salir de la pandemia de Covid-19 que golpeó con fuerza a todo el mundo y, además de la lamentable pérdida de vidas humanas, este flagelo ha acarreado importantes afectaciones colaterales, una de ellas, la complicación de las finanzas mundiales.

En México, el crecimiento económico se encuentra rezagado y enfrentamos altos niveles de inflación, lo que no sólo acrecienta desigualdad profundamente arraigada en nuestra sociedad, sino que también complica la operación y la salud financiera de las empresas, entre ellas las dedicadas a la comunicación.

Como todos ustedes saben, los medios de comunicación en el mundo experimentamos un cambio en el modelo de negocio, lo que nos exige realizar mayores esfuerzos, despertar la creatividad, realizar una evolución tecnológica y apostar por las suscripciones digitales.

En esta ocasión, los llamo a enfocar sus esfuerzos en estos aspectos tan importantes para la sobrevivencia y la independencia de nuestra empresa periodística.

Y más grave aún que la situación económica es la amenaza a la libertad de expresión que vive el país, que proviene en gran medida del crimen organizado y de la clase política.

Como ustedes saben, en el presente año 15 periodistas han sido asesinados. Esta cifra inédita preocupa, no sólo porque refleja los altos niveles de violencia, de corrupción y la ausencia de Estado de derecho, sino que desnuda la impunidad que vive el país.

Durante los 53 años que he dirigido esta gran empresa he sostenido que la libertad de prensa no se agradece, se ejerce. Es por eso que EL UNIVERSAL seguirá cumpliendo con su obligación de hacer periodismo honesto y equilibrado, de registrar la historia de este país y ejercer la crítica, sin importar las amenazas ni de dónde vengan.

Uno de los valores más preciados que esta casa editorial tiene es el de la pluralidad. Nunca ha sido cómodo abrir espacios a quienes ejercen crítica a los poderes, pero hoy, como en el pasado, El Gran Diario de México mantendrá abiertas sus páginas y espacios virtuales para todas las voces que tengan algo inteligente que aportar al debate de los temas que interesan al país y a los ciudadanos.

Tampoco es cómodo poner luz donde hay opacidad, ni denunciar los abusos y excesos del poder, pero la incansable lucha por la libertad de expresión, la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, el combate a la violencia contra las mujeres, el fortalecimiento de la democracia y la denuncia de la corrupción, ese gran flagelo que aqueja a nuestro país, seguirán siendo los ejes sobre los que gire nuestro trabajo periodístico.

Aprovecho este mensaje de felicitación para pedirles a cada uno de ustedes, sin importar el área en la que colaboren, que trabajen siempre en unidad. Los años de experiencia me han enseñado que los tiempos complejos se logran enfrentar con éxito sólo si los equipos, las empresas, las comunidades se mantienen unidas.

Y a nosotros nos debe tener unidos el objetivo claro y único para que nuestra empresa se mantenga, como lo ha hecho por más de un siglo, como un referente de calidad informativa, pluralidad, servicio al país y a nuestras audiencias, que hoy se cuentan por millones en México y en el extranjero.

Queridas colaboradoras, queridos colaboradores, tenemos un compromiso con la historia. Como lo hicieron los fundadores del diario y todos nuestros antecesores, debemos mantener a EL UNIVERSAL en el lugar que le corresponde, y es por eso que los invito a tener esto siempre presente y los llamo a dar todo nuestro esfuerzo en busca de la excelencia.

Hagamos sentir orgullosas a las siguientes generaciones, como nosotros estamos de las que nos precedieron.

Nuestra historia y nuestro prestigio nos obligan a que, sin importar lo difíciles que sean los tiempos, EL UNIVERSAL debe ser cada vez mejor y más grande.

¡Muchas gracias y feliz 106 aniversario!