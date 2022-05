El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta ayer se tienen 21 casos de hepatitis infantil aguda en estudio, pero el aspecto positivo –dijo- es que no se trata de una enfermedad de rápida propagación.

“El elemento positivo es que del análisis de los datos como de México y del mundo sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación, de momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificados es muy, muy pequeña.

“Hasta el momento estamos en estudio con 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer, son los casos que se están reportando”.

Lee más: De momento no hay nada que la población pueda hacer contra la hepatitis infantil: López-Gatell

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento sede del gobierno de la Ciudad, el doctor López-Gatell señaló que hasta el momento ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar ninguna las causas de esta hepatitis.

“No se puede asegurar que es infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa”.

Recordó que Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta hace un mes de una hepatitis de causa desconocida, y este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México.

Lee más: Médicos mexicanos no desean trabajar en zonas remotas e inseguras por eso se contrata a extranjeros: Ssa

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot