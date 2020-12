Luego de que este jueves se aplicó la primera vacuna de Pfizer contra Covid-19 en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó la aplicación de la dosis hasta en los lugares más apartados de México.

“Lo vamos a lograr”, dijo y agregó que se cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que tienen aviones y helicópteros para ir a los sitios más apartados, como la

Sierra Tarahumara, la Sierra Lacandona, entre otros lugares.

“Sí se puede y se va a presentar una estrategia con ese propósito”, señaló.

“A donde sea se va a llegar con la vacuna, porque contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, refirió. Apuntó que también se pueden distribuir las vacunas por carretera.

“Lo más difícil, el Triángulo Dorado, allá, pues se llega en carretera a Tamazula, por ejemplo, Durango, límite con Sinaloa y de ahí a Canelas, ya se está haciendo la carretera, pero bueno, se puede ir en helicóptero”, indicó.



Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

El Presidente recalcó que se respetará la estrategia de que los primeros que serán vacunados serán los trabajadores del sector salud, seguidos de adultos mayores, enfermos crónicos y maestros; “y de ahí para abajo”.

Sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2 que se desarrollan en México, el Presidente dijo que “vamos avanzando” y señaló que pronto se dará un informe. Destacó el trabajo del Conacyt y del Politécnico.

“Hay médicos, investigadores mexicanos muy buenos y ya se está avanzando”, refirió.

Señaló que no se permitiría que se usara una vacuna que dañara y apuntó que si hay reacciones, no se va a ocultar nada. “Tengan confianza, no se les pondría una vacuna si hay riesgos, hay reacciones o hay efectos que pueden resultar dañinos”, señaló.

ed