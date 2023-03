Llaman especialistas a no revictimizar a niñas, niños y adolescentes en casos de abuso sexual

En el marco de la conmemoración de 8M Día Internacional de la Mujer, y tras expresiones públicas de autoridades y líderes de opinión en contra de la violencia sexual contra menores y la revictimización, especialistas exhortaron a evitar prácticas de violencia digital y mediática contra las mujeres y la niñez.

Durante el taller para periodistas “Hablo cuando puedo hablar: el proceso de la toma de conciencia del abuso infantil”, Saskia de Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta; Alberto Muñoz de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI); y Daniela Cisneros, sicóloga de Reinserta, llamaron a la no revictimización en el tratamiento y cobertura periodística de casos de violencias contra los grupos más vulnerables, a fin de promover una cultura de paz y crear un entorno seguro para las víctimas que denuncian a sus agresores.

Destacaron que México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, además de que uno de cada cuatro niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años afirman estar expuestos a abuso sexual en su comunidad o el entorno en el que viven, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2021 aplicada por el Instituto Nacional Electoral.

Los expertos expusieron que casi la mitad de los abusos sexuales a niños y adolescentes son cometidos por un familiar.

Saskia Niño de Rivera remarcó cómo su propio caso de abuso, el de la artista Sasha Sokol y el de muchas otras mujeres ocurrieron justamente en manos de personas que tenían la confianza de su familia. “El 74 por ciento de los agresores están en el círculo cercano de la víctima. El riesgo de denunciar les puede costar la vida”, puntualizó.

“El tema de la violencia sexual hay que posicionarlo como una crisis de género que está viviendo este país”, expresó.

Subrayó que “desde los medios de comunicación, desde lo digital, desde lo que publicamos o decimos en nuestras redes sociales podemos hacer muchísimo, podemos salvar vidas. Hoy las víctimas están buscando vitalizar sus casos, para así poder medio encontrar justicia”.

La sicóloga Daniela Cisneros sostuvo que es común que a las víctimas de abuso sexual infantil les lleve hasta 50 años revelar las agresiones.

“Las sobrevivientes hablan cuando pueden hablar, no cuando queremos que hablen. No puedes tomar conciencia de un suceso si no estás emocionalmente lista”, explicó.

“Hay que mirar a la sobreviviente y respetar sus tiempos y decisiones. El juzgar o cuestionar a la sobreviviente reactiva la emoción de ataque y la memoria sensorial del momento en que fue violentada. Es muy grave, es volverla a violentar por completo”, advirtió.

Dijo que “hay que empezar a cambiar la forma en que vemos a los niños, niñas y adolescentes, hay que considerarlos personas y generar los espacios donde puedan participar, opinar y guiar este tipo de cosas que quieren ellos. Es importantísimo cambiar también la forma en que vemos a los niños”.

Alberto Muñoz aclaró que es diferente contar la historia y juzgar la historia, al comentar que 95 por ciento de las denuncias por abuso sexual en todo el país no están resueltas.

El representante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia describió el difícil proceso que una víctima enfrenta cuando decide denunciar.

“Tenemos una base normativa suficiente para dar justicia a las víctimas, pero persisten prácticas institucionales y estereotipos sobre lo que es el abuso en los órganos ministeriales y jurisdiccionales”.

Los ponentes apuntaron que el pasado 7 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres hizo alusión a este tema en un llamado a los medios de comunicación para ejercer la libertad de expresión sin vulnerar los derechos humanos de las mujeres.

Destacaron que el organismo, se refirió específicamente al caso de la cantante y actriz Sasha Sokol, al observar que “los comentarios públicos difundidos en plataformas mediáticas y digitales sobre el caso (...) resultan en procesos de revictimización, de justificación de los actos cometidos por el agresor, de violencia continuada y de reproducción de estereotipos de género“.

