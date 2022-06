Llama Monreal a acabar con la exclusión; todos piden unidad

Francisco I. Madero, Coah.— La dirigencia nacional de Morena volvió a organizar una “asamblea informativa” en otra entidad gobernada por el PRI, en la que participaron el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes coincidieron en que para ganar las elecciones locales de 2023, y la Presidencia en 2024, se requiere unidad.

Sin la presencia del canciller Marcelo Ebrard, las tres corcholatas presidenciales confrontaron ideas: pidieron evitar exclusiones y dijeron que no es momento de debates políticos, pues no se trata de sumisión o de rebeldía, y que nadie debe regatear nada a la transformación de México.

En su oportunidad, Monreal Ávila pidió mantener la unidad y la cohesión, “y que ésta no sea ficticia”. También solicitó “abandonar la intolerancia, la exclusión, el dogmatismo, el sectarismo, la simulación y la hipocresía”, y llamó al partido a “no ser rehén de un pequeño grupo”.

“Es indispensable fijar reglas claras para la designación de dirigentes políticos, se requieren reglas consensuadas con la militancia para seleccionar dirigentes y gobernantes, mecanismos claros, reglas claras, piso parejo, reglas equitativas para que la gente decida, sólo la gente, no la imposición, no a la decisión de grupos de poder, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, no a la imposición y no a la decisión de grupos de poder ni de facciones, no privilegiemos solamente lo electoral, es momento de debatir, Morena no debe tener miedo a deliberar, proponer y hacer políticas públicas”, declaró.

En respuesta, el secretario de Gobernación, López Hernández, sentenció que “no es momento de debates políticos”, sino de unidad. Advirtió que no se trata de un asunto de “sumisión o de rebeldía”, sino de entender lo que significa la Cuarta Transformación.

“Se trata de acompañar solidarios a Andrés Manuel López Obrador. Vendrá más temprano que tarde el momento del relevo generacional, pero no nos equivoquemos, no es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y para ello debemos mantenernos unidos”, declaró.

Al hacer uso del micrófono, Sheinbaum Pardo coincidió en que para ganar las elecciones de 2023 y 2024 “se requiere de la unidad de todos y todas dentro de Morena”, la cual, mencionó, “se logra siguiendo los ideales de la Cuarta Transformación”.

“Tenemos una tarea: la unidad. Y miren, la unidad se hace con base en la lealtad, en las ideas, en los ideales, en los anhelos del pueblo de México, y ahí está la unidad de Morena, con el pueblo de nuestro país. Ese es el movimiento que representamos y el movimiento que ganará en Coahuila el próximo año”, dijo.

Tras el desfile de corcholatas, Mario Delgado advirtió que no habrá cambios a las reglas para elegir candidatos, y la encuesta seguirá siendo el método de Morena para elegir a sus representantes: “Morena es el único partido que se atreve a definir que quienes serán sus liderazgos lo decida el pueblo, sin simulaciones y sin imposición, por eso vamos a mantener el método de las encuestas, porque es la manera de darle el poder a la gente, y en Morena el pueblo manda”.

El líder guinda advirtió que cuando hay piso parejo “no hay que andar echando tanto brinco”, y llamó a las llamadas corcholatas a sumar y no a dividir: “Que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso esté parejo, que sepan es el proyecto y no la persona”.

Delgado Carrillo aseguró que Morena ganará en Coahuila en 2023 y sostuvo que su partido está más fuerte que nunca.

“Dicen los conservadores que nuestro partido está en crisis, perdónenme que me ría, pero en cuatro años hemos ganado 22 gubernaturas en todo el país, nuestro movimiento está más fuerte que nunca, y eso no lo entienden los conservadores”, concluyó. A la asamblea también fue convocado el canciller Marcelo Ebrard, quien enfermó de Covid-19.