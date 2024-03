Las bancadas del PAN y Morena en el Senado chocaron durante la sesión ordinaria de este miércoles por la solicitud presentada por los legisladores blanquiazules para desaparecer los poderes en Guerrero.

Fueron 28 oradores los que fijaron posición, entre ellos el morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado quien acusó que la derecha busca desaparecer los poderes en Guerrero sólo con el afán de dañar los avances del gobierno en ese estado.

“Ahí están los tres poderes constituidos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ahí están trabajando, en Guerrero hay gobierno”, sostuvo.

Defendió a su hija, la gobernadora de la entidad, “está trabajando y reuniéndose con los estudiantes inconformes de Ayotzinapa y con la madre del normalista asesinado por policías estatales, para llegar a un entendimiento en las acciones gubernativas”.

Aseguró que a diferencia de Guanajuato, en Guerrero se trabaja con una visión humanista, de desarrollo y de acompañamiento con la sociedad, porque en esa entidad que gobierna el PAN, tienen un fiscal confabulado con la delincuencia y la corrupción.

“Están a la caza, a la rapiña, como buitres, esperando a ver dónde hay una desgracia para caer ahí. Fíjense nada más la incongruencia de ustedes. Cuando fueron calcinados los niños en aquella guardería del ABC, ¿pidieron desaparición de poderes?

“Vean ustedes, su secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos. ¿Dicen algo al respecto? Su expresidente Calderón anda prófugo de su conciencia, porque nadie lo anda persiguiendo. (…) Ustedes no conocen Guerrero, ustedes conocen presidente Masaryk, ahí en las joyerías de Polanco donde salen”, señaló.

Ante ello, la panista Kenia López Rabadán le respondió a Salgado Macedonio.

“¿Sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero, senador?, porque mientras usted está bailando, la gente está muriendo. Porque mientras Morena vive en el lujo y en el privilegio, la gente en Guerrero tiene que tolerar a los delincuentes que se han hecho los amos y los dueños de muchos municipios”.

El vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, llamó “carroñeros” a los senadores del PAN.

“Sólo les interesa hacer carroña, eso son, se han vuelto ya carroñeros, ya no son oposición, ya no plantean cosas, simplemente ven un escándalo y como buitres ahí se dan un festín por desgracias que pasan”, lamentó.

Lilly Téllez, del PAN, arremetió contra el senador Félix Salgado.

“Usted no sabe que Guerrero está bajo fuego, me imagino senador Félix Salgado Macedonio que usted no sabe que Guerrero está bajo ataque, me imagino que usted no sabe de la opresión que viven los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado”.

Salgado respondió a la panista que es una ingrata, pues le recordó que ella es senadora gracias a Morena, aunque luego se pasó a las filas del PAN.

“Cuánta ingratitud. Yo soy de Guerrero, vivo en Guerrero, ahí estoy en Guerrero, (…) la señora con todo respeto no conoce Guerrero, como hablan de Guerrero. Yo creo no conoce ni su tierra, Sonora, que es de allá”, apuntó.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que en apego a la normatividad vigente, la solicitud del grupo parlamentario del PAN para desaparecer poderes en Guerrero será planteada a la Mesa Directiva hasta el próximo 20 de marzo, fecha en que se tendrá la próxima sesión, y, en su caso, se suscribiría el acuerdo correspondiente.

Explicó como someter este asunto a la consideración de la Asamblea de inmediato, implicaría una decisión apresurada sobre los hechos que se denuncian, sin conocer a plenitud el fondo y los argumentos de la solicitud, por lo que es necesario que tanto este órgano de gobierno como la Asamblea analicen todos los razonamientos para poder tomar una determinación en cualquier sentido.

Recalcó que como presidenta de la Mesa Directiva, ella es responsable de respetar la Constitución Política y el Reglamento del Senado, así como de atender los precedentes que ha generado este órgano de gobierno sobre estos casos.

Ana Lilia Rivera recalcó que el ejercicio de la facultad, que le confiere la Carta Magna a la Cámara de Senadores en materia de desaparición de poderes, está regulado por la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República.

Agregó que el artículo 3 de dicha Ley otorga al Senado de la República la obligación de determinar si estima procedente la citada solicitud, y que para esta determinación no existe un mecanismo procesal que confiera claridad y transparencia.

La presidenta del Senado recordó que la Mesa Directiva es un órgano colegiado y el Orden del Día es formulado por quienes la integran, no por la presidenta; por lo tanto, este asunto debe ser consultado con todos los integrantes de este órgano de gobierno de la Cámara Alta.

