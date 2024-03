El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que es improcedente la solicitud que presentó el PAN para desaparecer los poderes en Guerrero y acuso una estrategia electorera de la oposición en este tema.

En entrevista, argumentó que esta petición no procede, porque en aquel estado no han desaparecido o no están en crisis institucional todos los poderes como lo marca la Constitución, es decir, que “no esté funcionando el Poder Legislativo local, que no haya jueces y que obviamente no esté funcionando el Ejecutivo”.

“Esos extremos o hipótesis jurídicas de la ley no se contemplan, claro está que es un recurso estrictamente electorero, político, en un momento en que las campañas están subiendo de todo y que no van a desaprovechar ningún tema en esta tribuna del Senado, que es una especie de receptor y de detonador de temas nacionales que se puedan presentar y que sean aprovechados como instrumento político para llevar agua al molino de los partidos o sacar raja política de los sucesos que en México se están presentando. Es normal, a mí no me asusta, porque siempre sucede lo mismo”.

Lee también: Descarta Monreal violencia en proceso electoral; asegura se desarrollará de manera pacífica

Indicó que tiene confianza que en Guerrero se recobrará la estabilidad, la institucionalidad, la paz y la tranquilidad, “estoy convencido de que la gente de Guerrero lo quiere es vivir en paz”.

“Para mí hay gobierno, para mí hay los poderes funcionando y para mí debería el Senado contribuir a la estabilidad, no a generar mayor caos o mayor desestabilización. Creo que el Senado tiene la obligación de buscar entendimientos racionales, buscar caminos institucionales, atender los problemas y las causas y, no provocar mayor crisis social”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/rmlgv