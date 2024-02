Tras el asesinato de su cuñado y su sobrino en Zacatecas, la semana pasada, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró no sentirse amenazado por el crimen organizado y aseguró que tiene confianza en que se hará justicia.

En sus primeras declaraciones públicas luego de las agresiones a sus familiares, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado señaló que no modificará sus hábitos, no cambiará de vehículo ni usará chaleco antibalas y tampoco solicitará que lo proteja alguna escolta.

“No me siento amenazado, de hecho no tengo seguridad, nunca he tenido. Tengo en el servicio público 45 años y nunca he tenido seguridad, incluso ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar. Ni en mi casa, que es casa de todos ni en ningún lugar tengo seguridad y no voy a cambiar”, puntualizó.

Lee también Tras asesinato de 2 integrantes de su familia, Ricardo Monreal asegura que México atraviesa una "época dura y dolorosa" por inseguridad

“Mis hábitos son los mismos, con mi familia sigo reuniéndome. Mi esposa y yo estamos resistiendo el sentimiento encontrado de dolor, pero con optimismo de que todo se va a resolver”, comentó.

Ricardo Monreal criticó que la oposición haya pedido que a raíz de estos crímenes que enlutaron a su familia se llame a comparecer a los responsables del Gabinete de Seguridad, ya que advirtió, nadie debe lucrar ni “zopilotear” con la tragedia.

“Lo que tenemos que hacer es no lucrar. Lo peor que se puede hacer es zopilotear sobre las tragedias de las personas, yo no lo hago, no lo haré, es reprobable y es vil que se lucre con este tipo de cosas”, recriminó.

El legislador morenista negó que haya una escalada de violencia en Zacatecas, estado que gobierna su hermano David Monreal. Lo que sucede, dijo, es que al ser asesinados dos familiares de un personaje público, se magnifica la gravedad de la situación.

“Según las estadísticas que en Zacatecas se observan, ha disminuido el delito. Lo que sucede es que las dos tragedias recientes están vinculadas con una personalidad política y eso hace crecer el sentimiento de inseguridad. (…) Tratándose de personas vinculadas y cercanas a mi, esto exponencía y hace más grave la resonancia mediática, por tratarse de quien se trata”, consideró.

Dijo que no va a especular sobre las motivaciones para atacar a sus familiares, porque no quiere enfermarse y es un hombre feliz que cree en Dios.

”Yo estoy tranquilo y el mensaje que yo pudiera expresar es que tengo confianza en la autoridad y que estoy seguro que la verdad se sabrá”, concluyó.

Lee también Ataque a Juan Pérez Guardado fue "directo y frontal", dice gobernador David Monreal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc