El dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que es falso el tabulador salarial que circula en redes sociales y que establece una disminución salarial de hasta más de 40 por ciento para los empleados del Poder Judicial.

El líder sindical afirmó que las prestaciones de la base trabajadora se encuentran garantizadas en el Décimo Transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, con relación a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes y suscritas por el Consejo de la Judicatura Federal y el STPJF.

A través de una circular, dirigida a todos los trabajadores afiliados, González Pimentel aclaró que a pesar de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, “de ningún modo se afecta el Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI), el Fondo de Retiro Individualizado (FORI), ni tampoco el Seguro de Gastos Médicos Mayores, ya que el citado Décimo Transitorio de la reforma constitucional llevada a cabo en días pasados, establece que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerara los recursos necesarios para el pago, entre otros, de las obligaciones de carácter laboral que establezcan las leyes o las Condiciones Generales de Trabajo aplicables, incluyendo así el pago de las citadas prestaciones”.

En su mensaje explicó que en la reforma se encuentran blindadas las pensiones y prestaciones médicas complementarias, “en concordancia con el artículo 25 de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 20 de la normativa relativa a los servidores públicos, a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que las percepciones no podrán ser disminuidas”.

El dirigente del STPJF exhortó a los trabajadores a no dejarse manipular por falsas manifestaciones realizadas en diferentes plataformas de comunicación electrónica, “desinformación que la gente ha circulado sin tomar en cuenta lo que esta dirigencia ha llevado a cabo y que oportunamente les ha externado, ya que la organización sindical que conformamos todos es la única que realizó en tiempo y forma propuestas ante el legislativo”.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se refirió también a la agresión que sufrió el viernes pasado al ser recibido con “huevazos”, luego de participar en la mesa de diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal.

Recordó que en atención a la circular 18/2024 del pasado 18 de septiembre, suscrito por el Magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, “acudí al Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal, para participar en la Mesa de Trabajo conforme la convocatoria que se me hizo extensiva, a efecto de atender temas relativos a la Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación, suspensión de términos y plazos, así como del llamado ‘paro de labores’ de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación”.

Detalló que concluida la jornada de la Mesa de Trabajo, “me dirigí al exterior del edificio con el fin de informar a los trabajadores que se encontraban ahí presentes el resultado de la Mesa de Trabajo, buscando entablar el diálogo, con la finalidad de disipar inquietudes ante la desinformación que se ha mantenido en circulación en diferentes redes sociales”.

“Sin embargo, ello no fue posible ya que fui agredido física y verbalmente por personas que se encontraban a las afueras del inmueble del Consejo de la Judicatura Federal, desconociendo la procedencia, afiliación o identidad de los agresores, lo que incluso ya es del dominio público a través de las citadas redes de comunicación”.

Ante ello, refrendó que el STPJF continúa velando por los intereses de los trabajadores, no obstante que en sesión plenaria se concluyó que la agrupación sindical no apoyaría el llamado “paro de labores”. Sin embargo, dijo que “respetuosos de la libertad de expresión de los afiliados, únicamente me resta recomendar que cuiden su integridad física”.

El líder sindical hizo un llamado a no caer en provocaciones y evitar en todo momento incurrir en algún acto que pudiera ser considerado ilícito.

uul