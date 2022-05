Layda Sansores da "fijón" a "vanidad" de "Alito" Moreno por supuesto bótox en el rostro

En su espacio “Martes de Jaguar” del pasado 24 de mayo, que transmite en directo en sus redes sociales, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su colaborador Juan Manuel Herrera Leal dieron “fijón” al supuesto tratamiento estético con bótox de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

En la transmisión, Juan Manuel Herrera presentó audios filtrados del líder priista en el que se escucha cómo supuestamente pide a su médico más arreglos estéticos para su rostro.

“Hoy no me ganó la vanidad, que está ganando a otros políticos que pareciera que esa sonrisa; esas sonrisas, que a diferencia de otros políticos, los políticos mencionados de la 4T son naturales y todo, pues hay unos que tienen que recurrir al uso de expertos, a la cuestión estética pagada como el que tenemos aquí en este video, el flamante dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Nada más para que se den un fijón, como dirían los chicos actuales de cómo es un ególatra y un vanidoso en la política”, expresó el colaborador de la gobernadora campechana antes de reproducir los audios.

-¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. Chingón ¿verdad?, dice la supuesta voz de Moreno Cárdenas a un médico.

-Sí, en los párpados yo digo que ya no se puede, responde el doctor.

-¿Qué otra cosa me puedes hacer mi doc?, pregunta supuestamente el priista.

-Yo digo que empezar con un estimulante, dice la voz.

-¡Órale, pónmelo!, responde “Alito” Moreno.

También lee: Por escándalo con audios, Alito acusa de espionaje a Renato Sales, fiscal de Campeche



Foto: Captura de pantalla

También se escucha a la supuesta voz del líder priista que puede asistir mensualmente a los tratamientos estéticos: “Y yo pues ya vengo cada mes, una vez al mes a partir de hoy y ya no tiene pedo”.

Conforme transcurre el supuesto audio filtrado, se escucha decir a “Alito” que ofrece su avión al médico para que vaya a Campeche: “Tú dime con quién quieres ir, cuatro, cinco, yo te pongo mi avión. Vas llegan, te la vas a pasar de huevos (...) Yo te voy a arreglar todo, tú no te preocupes, te la vas a pasar increíble”.

Sansores y su colaborador criticaron los audios del exgobernador de Campeche y precisaron que los audios fueron filtrados.



Foto: Captura de pantalla

“No hay ninguna edición, tal y cual nos los entregaron, así s elos estamos pasando”, mencionó la gobernadora de Campeche.

“¡Están buenísimos!”, agregó Layda Sansores al acusar que también la espiaron y asegurar que no se atrevería a eso.

“Esto lo debe de conocer la gente para que sepa qué clase de persona es el señor Aljandro Moreno. No tiene escrúpulos, pues su vanidad, mira, podría ser lo de menos, lo que pasa es que gasta.

“¿De dónde saca para pagar? Del PRI, ya está como candidato del PRI”, expresó la exsenadora al mostrar una caricatura del priista que lo califica como “Toxic Face” por su “sobredosis de bótox”.

También lee: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, Layda Sansores revela audio de Alito

ed