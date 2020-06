Las cuentas no le salen a Bancomext

Los resultados del programa Mejora tu Hotel, desde su creación en 2016 a marzo de 2019, indican que se han entregado 155 créditos por parte de instituciones bancarias comerciales y 20 créditos otorgados por Bancomext, de acuerdo con solicitudes de información, realizadas por El Universal en alianza con CONNECTAS.

Adicionalmente, para esta investigación se solicitó vía transparencia la versión pública de los 20 contratos celebrados entre la banca de desarrollo y los empresarios del programa Mejora tu Hotel como resultado del recurso de revisión RRA 7733/19 interpuesto ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Cerca del 90% de la información de los contratos fue ocultada bajo la justificación del secreto bancario. Definiciones como el concepto de cliente y crédito, y datos pertenecientes a registros públicos del comercio y de la propiedad, fueron ocultados.

Incluso, el contrato número 20 no fue entregado bajo el argumento de que dicho cliente promovió un juicio de amparo identificado con el número 1749/2019-III, En el documento se indica que se le otorgó la suspensión provisional, que ordenó, en ese momento, que no se hiciera pública ni se entregará la información solicitada.

Sin embargo, se realizó una búsqueda del expediente en la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en donde se encontró que en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se determinó sobreseer el juicio el pasado 10 de febrero de 2020. En consecuencia, presentaron un recurso de revisión ante un tribunal colegiado el 27 de ese mismo mes.

Entre la única información visible en los 19 contratos revisados, figuraban los montos de créditos otorgados a las empresas por Bancomext, los cuales no coinciden con la información oficial que reporta la institución, pues mientras la banca de desarrollo ha manejado un total de 192 millones de pesos otorgados (10.1 millones de dólares), según declaraciones de Yvette Valenzuela, el monto de las solicitudes de información indican que la suma ha sido de 1,546 millones (81.3 millones de dólares), mientras que los contratos revisados indican que el total de los montos corresponden hasta por 2 mil 458 millones de pesos (135 millones de dólares de acuerdo con el promedio del tipo de cambio 2015-2018), es decir, 2 mil 266 millones más del monto reportado oficialmente.

Mejora tu hotel: sin auditoría

Adicionalmente, Mejora tu Hotel no ha sido auditado de forma específica, al menos no por parte de la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, el otorgamiento de créditos de Bancomext sí ha sido motivo de recomendaciones por parte del órgano de fiscalización en los últimos años. De acuerdo con el dictamen de cuenta pública 2017 de Bancomext, la institución otorgó un total de créditos por un monto de 185 mil 959 millones de pesos (9.86 millones de dólares en aquel entonces) a diversos proyectos, sin contar con evidencia suficiente de que los financiamientos fueron aprobados por el comité correspondiente.

Dicho órgano estuvo conformado por el director de Evaluación de Riesgo de Crédito, así como un representante de la Dirección de Seguimiento y Recuperación de Crédito, además de consejeros de la Dirección de Operaciones Bancarias, representantes jurídicos de Bancomext, entre otros.

El Comité de Crédito únicamente sesionó en 34 ocasiones a lo largo de los 12 meses, aunque sólo entregaron evidencia de 16 reuniones e inclusive se autorizó una condonación de crédito, aunque no se reveló la persona física o moral en cuestión.

La ASF afirmó que las actas de sesiones “no contaban con las firmas autógrafas de sus integrantes”, lo que representa un “potencial riesgo de mal uso de los recursos públicos por el personal involucrado en el proceso crediticio”.

Hasta ese año, Bancomext tampoco contaba con una política para la identificación y gestión de riesgos de corrupción en sus procesos sustantivos. Además, durante su plan de trabajo 2017-2018 no se contemplaron o realizaron cursos o talleres en materia de control interno, evaluación de riesgos y promoción de la integridad en el otorgamiento de créditos.

Por lo anterior, la ASF recomendó a Bancomext analizar el proceso crediticio en todas sus etapas para constatar que se otorguen de forma correcta, así como analizar y evaluar los mecanismos de supervisión bajo los que se entregan los financiamientos.

Mala planeación

El Programa Mejora tu Hotel ofreció dos opciones de financiamiento; aquellos con necesidades financieras mayores a los 60 millones de pesos (3.1 millones de dólares) o su equivalente en dólares, debían solicitar directamente el crédito con Bancomext, mientras que los empresarios que requerían montos menores a 60 millones podían solicitar el crédito con 11 bancos comerciales.

No obstante, los requisitos del programa fueron poco realistas. La cantidad de requerimientos que se le solicitaron a las pequeñas empresas, aunado a la necesidad de la banca comercial de recuperar el dinero de los créditos por ser un programa que, de acuerdo con Bancomext, no operó con recursos públicos pese a que es una banca de desarrollo del Estado, fueron algunas de las razones que especialistas señalaron como una de las razones necesitados de que este programa no haya logrado su cometido.

Adicionalmente, la operación y manejo de los recursos de este programa, así como la asignación de créditos bancarios, se realizó de manera privada bajo secreto bancario, por lo que son pocos los beneficiarios del programa que se conocen, ocasionando de esta manera un círculo de opacidad en la que el crecimiento del sector hotelero está destinado solamente a unos cuantos.

“Los principales problemas que enfrenta la banca de desarrollo se deben a que los créditos no llegan a su población objetivo que está compuesta por sectores prioritarios, y en algunos casos, puede existir el tráfico de influencias en el otorgamiento de apoyos”, explica la especialista en Derecho Bancario y Bursátil de la UNAM, Blanca Laura Sandoval Hernández.

La difusión del programa fue otra de las trabas para que los pequeños y medianos empresarios escucharan sobre el programa. Para este rubro, la Banca de Desarrollo estableció la producción de una serie de tres videos denominados “casos de éxito, Mejora tu Hotel”, la compra de fotografías para post de redes sociales de la campaña y 3 mil dípticos, lo cual ascendió a 86,385 mil pesos en el 2016, según una solicitud de información realizada a Bancomext. Los dos años siguientes no se erogaron recursos para la promoción del Programa, lo que dificultó en cierta manera que la información llegara a los potenciales interesados.

Para el 2019, tres años después del lanzamiento del programa, se erogaron 7,656 pesos (368 dólares) más para la impresión de 200 nuevos dípticos, lo que marcaría una segunda etapa de “promoción entre el sector”, que no fue suficiente contemplando que existen más de 8 mil establecimientos de corte hotelero en el país.

La realidad es que, a casi cuatro años de su lanzamiento, el programa es poco conocido entre Asociaciones estatales de Hoteles. El panorama no es distinto al hablar con pequeñas y medianas empresas del centro, norte y sureste del país, quienes, en su mayoría, explicaron que nunca recibieron información o escucharon sobre su existencia.

Bancomext afirmó que continúa apoyando a pequeños y medianos empresarios para fortalecer la industria hotelera, sin embargo, la realidad es otra. En octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto Grand Island Cancún, el cual tendrá una inversión de 19 mil 300 millones de pesos, y que será financiado por Bancomext y dos bancos extranjeros. Se trata de un complejo donde se desarrollarán hoteles que superan las 4 y 5 estrellas, reiterando así el mensaje de que los apoyos van directo a las cúpulas del sector hotelero.

Para esta investigación, en varias ocasiones se buscó una segunda postura de Bancomext tras la obtención de los contratos, para conocer la discordancia de cifras reportadas, también se buscaron entrevistas con los “casos de éxito” difundidos por la Banca, pero no se tuvo respuesta. Asimismo, se buscó la postura del Secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco Marqués, pero al cierre no respondió.