“¡Larga Vida a las Fuerzas Armadas!”, celebra Noroña en discusión de iniciativa de Guardia Nacional

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) hizo una defensa a las Fuerzas Armadas durante la discusión para dar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“¡Larga vida al Ejército y a las Fuerzas Armadas! Sirviendo a la patria en labores de paz. ¡Larga vida a las Fuerzas Armadas! Sirviendo al pueblo de México, en los planes de emergencia.”, exclamó al término de su pronunciamiento.

En tribuna, el legislador aseguró que nunca han usado al Ejército para reprimir ni para desapariciones forzadas.

“No señores de la oposición, no somos iguales. Nosotros no usaremos nunca a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo. No hay, no hay un solo muerto en retenes militares, no hay una sola desaparición forzada”, aseguró.



“Fueron ustedes los que militarizaron el país, fueron ustedes los que bañaron en sangre a la patria, fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación y son ustedes los que, en alianza, con el narco siguen incendiando al país. Esa es la verdad”, acusó el petista.

En el Salón de Sesiones, el diputado Marcelo Castañeda mostró un cartel con fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador y el dirigente de Morena, Mario Delgado, rechazando la militarización en gobiernos pasados.

Este viernes, en el pleno de la Cámara de Diputados se discute en “fast track” la iniciativa para otorgar el control administrativo, operacional y financiero de la Guardia Nacional a la Sedena, a propuesta del presidente López Obrador.

rcr