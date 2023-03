"La Ruta de la Trata", el documental que presenta INAI para visibilizar la explotación de personas

La falta de información también es un factor que causa la trata de personas, al igual que las necesidades económicas, la condición migratoria irregular y la violencia familiar, señaló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En ese sentido, presentó la serie documental La Ruta de la Trata, que consta de ocho capítulos dirigidos por Marilú Rasso y Héctor Ortega, con testimonios de sobrevivientes de esta forma de explotación en México.

“Se puede considerar como un factor de riesgo la falta de acceso a la información de quienes son víctimas, y es ahí donde quienes tenemos este privilegio de ser parte de organismos garantes de derechos humanos, como el derecho a saber, pues queremos atender esa función y esa misión también social, de dotar de herramientas de información para prevenir y para erradicar la trata de personas”, afirmó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Trata de personas, un problema complejo

En el marco de la Conmemoración del Día Naranja para la eliminación de la violencia contra las mujeres, dijo que la trata de personas es un problema complejo, en el que intervienen distintos factores, y por lo tanto no constituye responsabilidad en una sola autoridad, sino que es necesario trabajar de manera coordinada entre diversas instancias y con las organizaciones de la sociedad civil.

Reconoció en México, pese a ser parte del Protocolo de Palermo para el combate de dicho delito, éste se incrementó 67% en 2021.

La comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), Marina San Martín Rebolloso, indicó que, a nivel mundial, la trata de personas está considerada como la tercera actividad que genera más dinero, después del tráfico de drogas y de armas; por ello, esta serie busca sensibilizar a la población sobre este ilícito, visibilizarlo y difundir la lucha en su contra.

“Si bien cualquier persona puede ser objeto de esta práctica tan infame, los criminales pueden aprovechar la vulnerabilidad de ciertos grupos que están en pobreza, sufren violencia o discriminación, se encuentran en países en conflictos armados o personas migrantes, para someterlos a este infierno, en particular las mujeres y los menores de edad son más susceptibles para ello”, expuso.

Reflexión sobre la trata desde varios ángulos

El Director de Fotografía Cinematográfica y Coproductor y Director de la Ruta de la Trata, Héctor Ortega, planteó que este documental invita a reflexionar sobre el fenómeno de la trata de personas desde distintos ángulos, conociendo sus implicaciones y sus raíces, para identificar las razones por las cuales resulta tan difícil erradicarlo.

“Habría que pensar por qué sucede esto, incluso a la luz del día, en todas las calles, no solo en la Ciudad de México, también en las ciudades más pacíficas de la provincia, en campos, en caminos vecinales, no está oculta ¿por qué será así? Por qué no podemos detener este fenómeno, que además se convierte en el segundo negocio más rentable no solo de México, sino del mundo, después del narcotráfico”, apuntó.

La serie documental se encuentra disponible en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3kVoAH35NKE&list=PLQbfmX0RP0ZOUG8f3gJUgE...



