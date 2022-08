La mañanera de AMLO, 4 de agosto, minuto a minuto

07:54- Destaca el Presidente que en la pandemia, los maestros no dejaron de atender a los alumnos. No hemos tenido ningún conflicto con la CNTE ni con el SNTE; ha habido entrega del magisterio, dice al destacar el papel de los dirigentes sindicales. Acusa que en periodos pasados se les faltó el respeto a los maestros “porque no están a favor de la educación pública”.

07:56- López Obrador invita a su mañanera a una directiva de ingenieros; “no hace falta ningún reconocimiento (...) lo que hacemos es parte de nuestra labor”, les dice por un premio que le quieren otorgar.

07:50- Tras el reciente asesinato del periodista Ernesto Méndez en Guanajuato, el subsecreatrio de Seguridad sostiene que van 11 periodistas asesinados, de enero al 3 de agosto.

07:47- Destaca el subsecretario sentencias condenatorias por secuestro, detenciones por feminicidios y localizaciones de personas desaparecidas.

07:44- Mejía Berdeja informa de más detenciones de generadores de violencia y presenta avances del caso de San José de Gracia, Michoacán. Destaca aseguramientos de drogas y combustibles por parte de las Fuerzas Armadas.

07:41- Sobre el operativo de búsqueda de “El Chueco”, por el asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua, el subsecretario de Seguridad informa que van 17 detenidos.

07:30- Menciona el subsecretario de Seguridad avances en las detenciones e imputaciones de feminicidas, generadores de violencia en Jalisco, una multihomicida de Boca del Río que asesinó a una familia, extorsionadores y de una célula criminal del Cártel del Noreste.

07:27- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el informe Cero Impunidad. Destaca la detención de Silvestre “N”, presunto autor material del feminicidio de Cecilia Monzón, con lo que todos los involucrados ya están detenidos: “Con esta detención se esclarece el feminicidio”.

07:23- Agustín Radilla, subsecretario de Defensa, informa que de Santa Lucía despegó una aeronave con equipo especializado para rescatar a los mineros atrapados en Coahuila, además que esta mañana despegó una aeronave de la Guardia Nacional para ayudar con las tareas de rescate.

07:22- No hemos dormido, estamos trabajando día y noche de manera ininterrumpida para rescatar a los mineros, dice la coordinadora de Protección Civil.

07:18- En un enlace a la mañanera, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, señala que hay 10 mineros atrapados y cinco lesionados, que lograron salir - tres hospitalizados-, tras el derrumbe de una mina en Coahuila.

07:16- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el derrumbe de una mina en Sabinas, Coahuila, que dejó mineros atrapados, López Obrador señala que “se está trabajando de manera coordinada con autoridades”, además que se implementó el Plan DN-III.



