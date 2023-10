10:08- Pide el Presidente que se revise el caso de un joven acusado de haber asesinado a otra personas en una fiesta. “Yo todavía no conozco a ninguna madre que acepte que su hijo cometió un delito”, expresa.

10:04- Recuerda que el empresario Olegario Vázquez aceptó vender hospitales: “Nos vamos a ahorrar bastante”.

10:02- Agradece a dueños de medios por llegar a un acuerdo sobre la administración de reclusorios y ayuda en la pandemia en hospitales privados.

09:55- Cuenta que se reunió con los consejeros del INE, a la entrada de Guadalupe Taddei, para que se garantice el voto de los mexicanos en el extranjero.

09:44- “La transformación va a continuar”, expresa otra vez el Presidente en su mañanera. Recuerda los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar.

09:42- López Obrador señala al ministro de ir al ministro Pérez Dayan de asistir al Gran Premio de la F1.

09:41- Acusa que el PRI le entregó al PAN los tribunales agrarios para legalizar las ventas de las tierras ejidales.

09:37- López Obrador habla de la entrega de bienes en el pasado. Señala a los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón.

09:10- Carlos Merino, gobernador de Tabasco, menciona los beneficios del Tren Maya en la región.

09:04- Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, menciona el estado se prepara en material de salud y educación, para recibir al Tren Maya.

09:00- Blas Andrés Núñez Jordán, jefe del Centro Coordinador de Operaciones del Tren Maya, señala los avances a cargo de la Sedena en el Tramo 1 del Tren Maya.

08:52- Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), muestra los avances realizados en el Tramo del Tren Maya.

08:45- Maite Ramos, directora general de Alstom México, reporta que el pasado 25 de octubre salió de la planta de Sahagún otro tren rumbo a Cancún.

08:35- El general Óscar David Lozano Águila informa sobre los avances del Tramo 1 del Tren Maya.

08:26- David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informa sobre los precios de combustibles y la canasta básica en México.

08:20- "Con los famosos bots, que pagan para ese propósito, esta actitud no la tenían con el licenciado Peña Nieto ni con Calderón ni con Fox", dice el Presidente.

08:16- Pide no tener confianza a los mensajes que se difunden en redes sociales sobre no donar víveres para las personas damnificadas, luego de señalar que el Ejército no entrega esta ayuda.

08:12- Señala que, dentro de lo malo, las estructuras de los hoteles "quedaron bien" porque se mantuvieron tras el paso del huracán "Otis", lo que permitirá que en menor tiempo se puedan reconstruir.

08:08- Informa que mañana por la tarde tendrá una reunión de evaluación y hoy el equipo de Hacienda, la Banca de Desarrollo y el SAT tendrán una reunión en la Base Naval.

08:03- La fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, informa sobre el número de decesos en el estado.

08:00- La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reitera que, como dato preliminar, son 45 los decesos y 47 personas no localizadas.

07:57- También muestra una publicación en X del expresidente Vicente Fox Quesada, quien publicó imágenes de un tramo carretero en Guerrero y envió un mensaje a los gobernantes, el cual repitió el Presidente: "no me queda más que decirle, chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan".

07:53- El Presidente muestra una publicación del periodista Irving Pineda donde se muestran imágenes de una persona sepultada bajo escombros y se señala que había cuatro personas más enterradas en la misma zona; reprocha la desinformación distribuida ante el paso de "Otis" por Acapulco.

07:50- "En vez de ayudas se dedican a a atacar, a calumniar, a difundir mentiras, a engañar a la gente, ya basta", menciona el Mandatario.

07:46- "Estaban como buitres buscando fallecidos", reprocha López Obrador a los medios de comunicación y a expresidentes por la información y los reclamos por el paso de "Otis" en Guerrero.

07:43- Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, comunica que 23 puntos carreteros se están atendiendo para tener la circulación ya restablecida y pide a los usuarios que manejen con extrema precaución por las condiciones en las que se encuentran las carreteras.

07:40- El Presidente invita al ingeniero Nevárez y al licenciado Manuel Bartlett a la conferencia de prensa del próximo miércoles para brindar información más detallada sobre el restablecimiento de energía en Acapulco.

07:36- El ingeniero Guillermo Nevárez Elizondo, director General de CFE, asegura que hoy en la noche habrá electrificación en el 90% del área de Acapulco.

07:34- Destaca que este domingo se trasladaron tres recién nacidos de Guerrero a la Ciudad de México, para recibir atención médica.

07:30- El general Luis Cresencio Sandoval, menciona sobre la distribución de despensas para las personas damnificadas en Guerrero e informa que a partir de hoy comenzarán a funcionar cinco cocinas más, para tener un total de 10 en funcionamiento.

07:29- Menciona que desde este domingo se evacuaron a los turistas y que este lunes llegarán alrededor de seis vuelos comerciales, para que los turistas que aun se encuentran en Guerrero puedan salir del estado.

07:26- El almirante Ojeda Durán menciona que se han rescatado 23 personas, 4 evacuaciones médicas, 10 cuerpos recuperados.

07:23- Destaca que se han brindado 328 consultas médicas, 127 curaciones y procedimientos menores, tres cirugías, dos cesáreas y un parto. Respecto a las despensas, se han repartido desde el jueves más de 14 mil.

07:21- El almirante José Rafael Ojeda Durán destaca que hay pipas, vehículos, redilas y, helicópteros, buques, cocinas móviles, plantas potabilizadoras y de energía eléctrica para ayudar a con las labores de ayuda en Guerrero.

07:19- "La mayoría de las avenidas ya se encuentran abiertas", señala la gobernadora.

07:18- Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, señala que 30 brigadas están actuando en Acapulco y Coyuca de Benítez, dando por resultado el hallazgo de 152 personas "que en estos momentos ya se encuentran con sus seres queridos", también informa que dos ciudadanos suecos que fueron encontrados.

07:13- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informa que mil 678 servidores de la nación se encuentran en Acapulco y han censado 20 mil 971 viviendas y pequeños comercios.

07:09- Ayer sobrevolé Acapulco y estuvimos en los centros de abasto, vamos avanzando, cuento AMLO.

07:08- Cuenta que este domingo fue a la presa El Zapotillo, donde hay avances.

07:05- Cuenta López Obrador que tuvo una gira de trabajo por Acapulco y el Estado de México. Destaca acciones para el abastecimiento de agua en La Laguna. Resalta los trabajo en la presa "El Cuchillo II", en Nuevo León.

07:01- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Expresa su pésame a los familiares de las personas que murieron por el huracán “Otis”: “Hemos estado ayudando y vamos a seguir ayudando”. “Vamos a poner de pie a Acapulco y a su pueblo lo más pronto posible, ya estamos trabajando en eso y se está avanzando mucho”, dice.