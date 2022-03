La mañanera de AMLO, 29 de marzo, minuto a minuto

09:09- Termina la conferencia.

09:09- En el Salón Tesorería, López Obrador exhibe un video del periodista Leo Zuckerman, quien hizo un análisis del tipo de cambio.

09:08- Llevamos mucho tiempo en esta lucha y no vamos a traicionar al pueblo, dice.

09:05- Queremos la transformación del país, cambios verdaderos, no una simulación como ya sucedió, expresa al destacar que ha luchado desde hace décadas.

Indica que en una carta que le envió al presidente de Chile, Gabriel Boric, le contó cómo en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recordó a Salvador Allende.

09:03- Dice el Presidente que los medios deben tener como objetivo principal informar al pueblo, con objetividad y profesionalismo, “no los medios para la cúpula”.

09:00- “Ni modo que me quede callado, tengo que responder”, dice López Obrador al mencionar a Leo Zuckerman, Chumel Torres, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz y Carmen Aristegui.

08:57- López Obrador asegura que en su mañanera no se provocan ataques cibernéticos contra periodistas y medios: Se garantiza la libertad de expresión, nunca se había atacado tanto a un presidente.

Señala López Obrdaor que es tanta la libertad de expresión, que lo insultan todos los días.

08:54- Luego de que el actor Eugenio Derbez respondió al Presidente de México que no recibe sobres amarillos, tras grabar un video contra el Tren Maya, López Obrador bromea y dice que ya no son sobres amarillos: “son trasferencias electrónicas, eso del sobre amarillo pasó de moda”.

08:56- Señala al periodista Leo Zuckerman de estar en su contra: “es obsesivo atacarnos”.

08:48- A nuestros adversarios les cuesta mucho entender que somos distintos, dice López Obrador. Luego de que en su mañanera de ayer exhibió un mensaje falso atribuido al periodista Carlos Loret de Mola sobre el tipo de cambio, López Obrador justifica el tuit apócrifo: “pero puede ser más cercano a su pensamiento”.

08:45- Admite el presidente López Obrador que a su gobierno le ha costado enfrentar “el problema de los homicidios”. “A los fachos no les gusta que yo diga ‘abrazos, no balazos’”, declara.

08:42- No hay impunidad y estamos trabajando todos los días para proteger a los ciudadanos, dice. Heredamos una situación muy complicada porque había un contubernio entre delincuencia y autoridades, expresa López Obrador al cuestionar si en Netflix hay alguna serie sobre Genaro García Luna y Felipe Calderón.

08:40- Llama a debatir el papel de los medios de comunicación e incluir lo que sucede en las redes sociales, como la compra de bots: “de como con dinero confunden una calumnia, una noticia falsa y logran colocarla en trending topic mundial”. ¿Se puede calumniar impunemente?, cuestiona.

08:37- Entre risas, López Obrador acusa que los conservadores usaron “hasta al Parlamento Europeo” para atacar a su gobierno.

08:34- “Sí hemos avanzado, no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila (...) ya no hay la corrupción que existía antes, ya no hay la impunidad que imperaba, no existe el influyentismo que predominaba”, declara el Presidente ser cuestionado sobre los asesinatos de periodistas en México. Lamenta el asesinato de los periodistas y asegura que hay avances en las investigaciones.

08:31- López Obrador ratifica su confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, luego de que la Corte ordenó liberar a Alejandra Cuevas y cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán, ambas acusadas de la muerte del hermano del titular de la FGR.

08:29- Toda la investigación del caso Ayotzinapa se está entregando, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada, declara.

08:25- Luego de que el GIEI reveló videos del caso Ayotzinapa y se acusó manipulación de la Marina, López Obrador asegura que está abierta la investigación y su compromiso es dar a conocer lo que sucedió con los estudiantes normalistas. El GIEI va a continuar colaborando un año más en el caso Ayotzinapa, dice.

Señala que se dio la instrucción de investigar a los elementos de Marina que participaron en un operativo del caso Ayotzinapa, luego de que el GIEI reveló videos y se señaló manipulación.

08:24- Exhibe los puestos de trabajo registrados ante el IMSS hasta marzo de este año.

08:20- Asegura López Obrador que ha venido aumentando “como nunca” el salario mínimo y el salario promedio de un maestro es de 12 mil 500 pesos.

08:18- El presidente enfatiza que lo primordial de su gobierno es acabar con la corrupción, que haya Estado de Derecho y que se atienda el pueblo, en especial a los jóvenes. Hace falta que haya radios comunitarias, señala.

08:17- Cuando se gobierna después de un régimen de injusticias y privilegios, “pues como todo, estaba podrido, uno tiene que saber priorizar y decir ‘aquí tengo mil problemas a resolver, cuáles son los que más dañan a la gente’ y esos vamos a enfrentar”, declara.

08:15- Señala que su gobierno está sacando la industria petrolera. Dice que aplica lo mismo para la industria minera.

08:13- Asegura López Obrador que en los contratos actuales del Gobierno con empresas hay incumplimientos y ejemplifica que con la reforma energética se engañó y se dieron 110, de los cuales solo dos están funcionando y en los otros 108 están vendiendo acciones de las concesiones que recibieron

08:10- Señala el Presidente que se buscan acuerdos con empresas que actualmente tienen contratos con el gobierno, como en la administración de reclusorios o la construcción de carreteras.

08:07- El gobierno no estaba atendiendo las necesidades de la gente, era como una oficina de negocios al servicio de una minoría rapaz; el gobierno era un facilitador para los negocios jugosos asociaciones; el gobierno era business, dice al ser cuestionado por asociaciones público-privadas.

08:00- La mayoría de los concesionarios de las gasolinerías están actuando con responsabilidad, dice López Obrador al señalar que algunas extranjeras quisieron “sin justificación, aumentar el precio de las gasolinas en el país”.

07:59- Las afectaciones pueden ser hasta cierto punto irreversibles, dice López-Gatell sobre las clases presenciales y al hacer un llamado a “regresar ya a las escuelas”.

07:57- Ya deberían de abrir todas las escuelas, dice el subsecretario de Salud.

07:55- López-Gatell destaca un monitoreo del coronavirus en la población escolar y menciona que el resultado fue que las escuelas no fueron sitios peculiares de contagio. Las propias vacaciones sí representaron un elemento de riesgo para toda la población y fue cuando el coronavirus repuntó por la variante ómicron, añade López-Gatell.

07:53- De todas las escuelas abiertas, sólo ocho han tenido algo relacionado con Covid (...) ya se puede regresar a clases y ya son muy pocos los casos (...) no es lo mismo la educación a distancia, la escuela es fundamental, asegura el Presidente

07:51- Ya la gran mayoría de las escuelas están trabajando de manera normal, celebra Delfina Gómez: “Esto ya está, son mínimos los casos, la propuesta es que los maestros ya están vacunados, sí estamos bien”.

07:48- El Presidente informa que ya dio instrucciones al secretario de Gobernación para establecer comunicación con Alejandra Cuevas y su familia para brindarles protección y apoyo, luego de que la Corte ordenó su inmediata liberación.

07:46- Espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo, dice. Al anunciar una reforma “para garantizar la democracia en México”, López Obrador adelanta que los tres poderes van a presentar ciudadanos, cada uno 20, con inobjetable honestidad y ellos van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos “ese va a ser el presidente”, buscando que sean mitad mujer y mitad hombres.

07:45- Llegamos a la Presidencia después de luchar y padecer fraudes electorales, por eso tenemos que dejar consolidada la democracia, declara.

07:42- Ojalá no prospere, ¡cómo se va a anular un acuerdo del Legislativo para la promoción a la democracia!, dice sobre el decreto sobre propaganda para la revocación de mandato. Anuncia que enviará una reforma “para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral (...) que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática”.

07:40- Asegura López Obrador que “la gasolinera de Marina”, ubicada en Coyoacán, tiene fama por buen precio y porque se entregan litros completos, pero pide revisar por qué sólo se vende magna.

07:38- Hace un llamado a que se priorice el tema del abasto de agua, porque es un derecho humano para las personas.

07:35- Informa López Obrador que este martes sostiene, en Palacio Nacional, un encuentro con el gobernador de Nuevo León, Samuel Gracía, y con el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro para tratar el tema de la falta de agua. No está contemplado lo del Pánuco para llevar agua a Nuevo León, aclara “porque hay oposición” en otros estados.

07:33- Asegura que hay una disminución de la incidencia delictiva en el país

07:30- “Andan solo en busca de las podridas”, responde el Presidente sobre una presunta balacera registrada este lunes en el Aeropuerto de Cancún; aclara que hubo confusión por la caída de espectaculares.

México es un país con tranquilidad, con paz (...) la violencia está limitada a muy pocas regiones del país (...) ya no es el tiempo cuando se le declaró la guerra a la delincuencia organizada, declara.

07:28- “Ahora hay autonomía, el Ejecutivo no es el poder de los poderes y ese es el cambio”, dice tras la orden de la Corte para liberar a Alejandra Cuevas y cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán.

07:27- Yo celebro que se haya tomando esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, dice López Obrador luego de que el máximo tribunal ordenó la cancelación de la orden de aprehensión de Laura Morán y se ordenó la inmediata liberación de Alejandra Cuevas, ambas acusadas de la muerte del hermano del fiscal Gertz Manero.

“Antes era estado de chueco, no Estado de Derecho”, agrega tras la liberación de la Corte de Alejandra Cuevas.

07:26- Estoy muy contenta, qué bueno que esto ya está pasando, dice la secretaria de Educación al destacar el regreso a clases.

07:25- Delfina Gómez, secretaria de Educación, informa que van 258 mil escuelas abiertas en la pandemia, y regresaron 28 millones 923 mil alumnos y dos millones 183 mil docentes.

07:22-Hace un llamado López-Gatell a que se aplique la dosis de refuerzo.

07:22- Señala López-Gatell que 192 millones de dosis han sido utilizadas y 85.6 millones de personas vacunadas (90%). Nueve de cada 10 mexicanos están protegidos con las vacunas, dice el subsecretario de Salud.

07:20- También la mortalidad ha registrado una reducción absoluta de 98%, dice López-Gatell al destacar la vacunación.

07:18- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informa que hay un remanso en el curso de la pandemia: nueve semanas consecutivas con disminución de casos de Covid-19. Destaca un descenso en las hospitalizaciones.

07:15- Jorge Alcocer, secretario de Salud, informa sobre la distribución y adquisición de medicamentos.

07:14- López Obrador invita a comprar cachitos de Lotería para ganar lotes en Playa Espíritu, en Sinaloa, además de carros de lujo confiscados.

07:12- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que la pandemia afortunadamente está bajando su intensidad, pero pues ya no tiene el mismo efecto nocivo que se registró en los últimos dos años. Ya vamos reduciendo, sobre todo, el número de fallecidos que eso es lo que más duele, agrega.