La mañanera de AMLO, 19 de octubre, minuto a minuto

07:33- Destaca el Presidente programas sociales en Tamaulipas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que ayuda mucho “para que no los enganchen y se los lleven las bandas”. Menciona que antes les decían "ninis" a quienes no estudiaban ni trabajaban y no se les atendía a los jóvenes.

07:30- Dice López Obrador que la Guardia Nacional ha ayudado contra la inseguridad en Tamaulipas, además de las Fuerzas Armadas y otros elementos de seguridad: “Hemos cumplido con nuestro compromiso”.

Asegura que nunca se dejó en situación de desamparo a los tamaulipecos, aun con diferencias políticas con el gobierno pasado.

Admite que no está resuelto el problema de inseguridad, pero “sí hemos avanzado”.

07:26- Hemos avanzado en materia de seguridad en Tamaulipas, los datos no mienten, dice López Obrador. Pide que se exponga lo que informó el secretario de Defensa.

07:18- Luis Cresencio Sandoval destaca la presencia de las fuerzas de seguridad en territorio tamaulipeco y la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional.

07:16- El general Sandoval menciona los municipios de Tamaulipas con mayor incidencia delictiva. Destaca una reducción de homicidios vinculados a delincuencia organizada.

07:12- El secretario de Defensa destaca que en Tamaulipas, secuestro, homicidio doloso, robo a casa habitación extorsión, robo de vehículos y trata de personas van a la baja.

07:10- Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, destaca la estrategia de seguridad en Tamaulipas, "con resultados".

07:06- Señala que en el gobierno panista pasado de Francisco García Cabeza de Vaca se siguió endeudando al estado y hubo violencia. Refrenda ante López Obrador trabajo por Tamaulipas y por México.

07:05- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, destaca la presencia del Presidente en el estado. Destaca el trabajo conjunto en favor de los tamaulipecos y el voto por la Cuarta Transformación.

07:03- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.