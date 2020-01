La Mañanera. AMLO pide sensibilidad del Banxico para permitir operación de Bancos del Bienestar

CDMX.- El gobierno mexicano sensibilizará al Banco de México (Banxico) para que permita la operación del Banco del Bienestar, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de hoy, el mandatario expresó que no deben existir obstáculos para la operación de las 2 mil 700 sucursales que abrirá el Banco del Bienestar entre 2020 y 2021 y que Banxico no debe dificultar ni impedir la dispersión de recursos a través de este nuevo mecanismo financiero.

“Vamos a hablar con los del Banco de México, respetando su autonomía. Los tenemos que sensibilizar porque para ellos esto es un anacronismo, hasta un sacrilegio porque sus concepciones son otras. Nosotros llegamos aquí después de que le planteamos a la gente que iba a cambiar la política económica neoliberal”, dijo.

“Son cambios y no tiene por qué haber obstáculos. Cómo el Banco de México nos va a impedir que tengamos una sucursal para dispersar recursos en favor de la gente, ¿en qué se perjudica o a quién se perjudica? Si va a ser un asunto de preponderancia”.

Pidió que los bancos particulares no reclamen la construcción de las sucursales de esta nueva institución, al señalar que si este sistema desea ir a los pueblos a construir sus sucursales, “tiene todo el derecho”.

“Pero como no lo van a hacer porque no lo consideran un negocio, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos de los negocios públicos. Es nuestra responsabilidad social y el Estado no puede incumplirla. Eso hace distinto al sector público del privado”.

Agregó que la operación del Banco de Bienestar será autosuficiente por los recursos que se van a dispersar. Se requerirán 10 mil millones de pesos para 2020 y 2021; una vez que estén funcionando las 2 mil 700 sucursales, su operación anual será de 6 mil millones de pesos. Los recursos se consiguieron a partir de ahorros en el gasto público a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Será en los próximos tres meses cuando la Secretaría de la Defensa Nacional termine de construir las primeras sucursales del banco, con una inversión inicial de 5 mil millones de pesos que quedará a cargo de ingenieros militares.

“Una vez que estén funcionando las 2 mil 700, el gasto de operación anual va a ser de 6 mil millones de pesos. Pero como nosotros dispersamos sólo en programas de Bienestar 300 mil millones, con un porcentaje por el pago de comisión de la dispersión de esos 300 mil millones el Banco es autosuficiente y no requiere subsidio. Así se va a mantener el banco y va a tener sucursales en todos los pueblos grandes”, dijo.