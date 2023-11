En un contexto de violencia en el que 11 mujeres son asesinadas cada día y en que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2023 se registraron 6 mil 109 casos de abuso sexual, las mujeres han optado por buscar herramientas para defenderse o sentirse más seguras; sin embargo, puede ser contraproducente al pasar de ser víctimas a victimarias.

EL UNIVERSAL entrevistó a la rapera Dayra Fyah y a Dayra Borunda, abogada feminista, ambas activistas e instructoras de autodefensa, quienes explicaron cinco principios que las mujeres pueden utilizar ante una situación de riesgo.

Tan sólo en los últimos meses, mujeres en redes sociales han denunciado haber sido víctimas de diferentes tipos de violencias, desde agresiones verbales, físicas, sexuales (como tocamientos, que les muestren los genitales sin consentimiento, masturbación o eyaculación en la ropa), levantón, secuestro, hasta feminicidio.

La abogada Dayra Borunda y la rapera Dayra Fyah explican a las mujeres cómo actuar ante una situación de riesgo para defenderse. Foto: Brenda Martínez | El Universal

Ante la justicia no todas estas acciones están consideradas delito y al hacer una denuncia las mujeres se encuentran con obstáculos, como la ausencia de pruebas, explicó la abogada Dayra Borunda.

“La ley no nos alcanza para defendernos jurídicamente ni físicamente y no nos protege. La legislación en México es: ‘¿te hirió, te lastimó, te pegó?, ¿no? No te hizo nada’, pero no contempla otros tipos de abuso sexual que pueden no dañar físicamente, pero sí a la integridad de las mujeres”, expuso la abogada cinta negra en artes marciales, quien de ser víctima de una agresión y de defenderse sería considerada un “arma blanca”.

Por ello, las mujeres se instruyen en defensa personal para conocer la fuerza de su cuerpo o compran algún aditamento como gas de chile, teaser, kubotan, para ganar tiempo, golpear al agresor o romper el cristal de un auto cuando no las dejan bajar. El problema es que este tipo de artículos o hasta ser cinta negra en artes marciales puede provocar que las mujeres sean acusadas de un delito premeditado.

“Si cargas un instrumento así, los juzgadores pueden decir que venías preparada para agredir a una persona y se podría considerar como premeditación el uso de alguno de estos artículos a la hora de tu defensa. Como abogada te diría que no los uses; sin embargo, prefiero sacarte de la cárcel que de una zanja”, afirmó.

La abogada recriminó que no se juzgue con perspectiva de género, ya que ello deja vulnerable a las mujeres en un contexto, en el que, de acuerdo con María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, las mujeres no son consideradas sujetas de derecho, “nos objetivizan, basurizan, crucifican y maltratan nuestros cuerpos porque nos deshumanizan”.

Para Estrada existen grandes vacíos en la información, así como en su tratamiento e inician desde cómo se clasifica el delito, hasta la omisión de las autoridades para no registrar un hecho y cumplir con ciertos parámetros, también la influencia de poder de algunos agresores que intimida a las víctimas.

“Estamos buscando maneras de defendernos y creo que está bien porque son herramientas que debemos de tener, pero los contextos son muy complejos; exigimos que esta responsabilidad en el autocuidado no recaiga en nosotras. Por ejemplo, si me drogan no voy a poder defenderme por más que lo sepa hacer. Las mujeres estamos haciendo cosas para prevenir, pero necesitamos políticas públicas”, denunció la directora del observatorio.

Por su parte, Dayra Fyah explicó que es importante conocer los riesgos que implica saber defenderse con alguno de estos aditamentos, conocerlos si vas a usarlos o bien para suplirlos. “Por ejemplo, en lugar de un puño de acero puedes usar tus llaves o una pluma, pero siempre tener en mente que es imposible saber cómo vamos a reaccionar ante una situación de peligro”.

Las activistas explicaron la diferencias entre defensa personal y autodefensa. La primera conlleva técnicas físicas, mientras la segunda te enseña a estar preparada. “La autodefensa no solamente son golpes, sino el uso de la voz, establecer límites, alejarnos de una situación que nos pone en peligro”, declaró Dayra Borunda.

En cuanto a los cinco pasos de la autodefensa, explicó que no son lineales ni inamovibles, dependen de la situación en la que nos encontremos: “Primero analiza tu espacio, utiliza tu voz, sal de la situación, lucha y busca apoyo”.