El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que en América sigan avanzando los gobiernos de derecha, sobre los gobiernos que buscan que triunfe la justicia sobre el poder económico y el poder político.

Al ser cuestionado sobre el triunfo en las primarias de Argentina de Javier Milei, un político de ultraderecha, el Mandatario aseguró que la derecha es contraria a la justicia social.

“No estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a voltear a ver a los pobres, los desprotegidos y los humillados, no, la derecha no piensa en el sufrimiento de la gente, no le importa el pueblo, gobierna para una minoría”.

El presidente López Obrador dijo que en Argentina se olvidó la situación tan lamentable que llevaron los gobiernos de derecha a la economía de ese país

“Cuando querían la reelección de Macri dieron la instrucción al FMI para darles créditos a sabiendas que no iban a poder pagar esa enorme deuda. Deliberadamente se endeudó a Argentina porque querían ganar la elección, y no ganaron y dejaron endeudada a Argentina”.

Cuestionó de manera fraterna a los gobiernos progresistas de América en el sentido que no hay que estar titubeando, hay que anclarse en lo que uno representa.

“La política en la izquierda es representar algo y alguien, y hay que representar a todos, pero sobre todo a los más pobres y eso no se hace, se quieren mover al centro y quedar bien con todos”.



















