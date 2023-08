08:24- AMLO considera que en el próximo gobierno debe haber conferencias encabezadas por el presidente o presidenta: “Pienso que tiene que haber comunicación permanente para que se garantice el derecho del pueblo a la información”. Destaca el acceso a internet.

08:19- Destaca la figura del Papa Francisco.

08:17- AMLO se burla de que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue nombrado coordinador de seguridad del Frente Amplio: Nada más porque García Luna está en la cárcel, sino ya lo hubieran nombrado. También en tono irónico dice que va a condecorar a Claudio X. González.

08:14- AMLO acusa de nuevo a sus adversarios de inventar que se burló del caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: “¡No lo hecho nunca en la vida, cómo voy a burlarme del dolor humano, nunca he dado la espalda al que sufre, jamás!”.

08:12- Nos funcionó la fórmula de no permitir la corrupción, de no permitir los lujos en el gobierno y de todo lo que se ahorra se le destina al pueblo, dice el Presidente. Destaca la economía de México. “Vamos bien, y lo que más satisfacción me causa es que se esté disminuyendo la pobreza y la desigualdad”, dice.

08:08- Comenta otra vez que ya se puede retirar porque hay relevo generacional y un cambio de mentalidad entre los mexicanos. Hay que seguir imprimiendo principios e ideales, dice.

08:06- Otra vez López Obrador menciona que el próximo año se retira de la política y en septiembre entrega “el bastón de mando” a una de las corcholatas de Morena: “No hay que tener mucho apego, ni al dinero ni al poder, no hay que sentirse insustituible”.

08:03- Otra vez acusa el presidente López Obradorque lo atacaban en 2018 y que los oligarcas pedían a empresarios venezolanos explicarles el riesgo que corría México si él ganaba. Habla del empresario Claudio X. Laporte y de su hijo Claudio X. González. Dice que lo contará en su próximo libro que publicará en marzo de 2024.

08:00- Destaca “la enseñanza mayor de Juárez”: “La perseverancia que se debe tener siempre, cuando se lucha por causas justas, nunca rendirse”.

07:55- Otra vez López Obrador asegura que hay periodistas que ganan 20 veces más que él, con yates y mansiones. Cuenta que por el yate de “un potentado”, que no navega en México, “sale todo el pueblo a verlo”.

07:51- Dice que en el gobierno de Felipe Calderón inventaron cargos en el Gobierno como las direcciones adjuntas: “El gobierno estaba ensimismado, el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno”.

07:48- López Obrador repite: Estoy mucho muy contento porque en décadas no se había disminuido la pobreza como ahora, no se había logrado disminuir la desigualdad como ahora. Habla de los ingresos de “los ricos” y “los pobres” entre su sexenio y el de Felipe Calderón.

07:46- AMLO: “¿Por qué somos de izquierda? Porque estamos a favor de los desposeídos, estamos a favor de los pobres. Ser de izquierda es estar a favor de la justicia, ser honesto y ser demócrata”, dice. Asegura que se está ayudando a los más necesitados y “no hay pierde porque la gente siempre reconoce, siempre apoya y es lo que permite seguir avanzando y transformar”.

07:44- Ahora se lanza contra el medio El Clarín de Argentina.

07:41- Señala que en el periodo neoliberal se crearon las “nuevas políticas públicas”.

07:39- En España hay mucha corrupción, pero aquí en México era corrupción e impunidad: López Obrador. Las fuerzas progresistas en el mundo deben tener como objetivo principal el buscar la felicidad del pueblo, la justicia social, declara.

07:34- López Obrador dice que le da mucho gusto que en España “los partidos progresistas se unieron y al parecer va a seguir gobernando Pedro Sánchez porque lo otro, con todo respeto, era terrible”. Repite que “los de la derecha son muy corruptos, muy ladrones y muy hipócritas”.

07:33- El Presidente ahora habla del proceso electoral de Brasil en el que ganó Lula da Silva.

07:32- En un proceso de transformación hay que apoyarse del pueblo, dice.

07:28- AMLO: Está demostrado que la gente humilde, la gente pobre, es verdaderamente leal. Ahora habla del golpe de Estado en Bolivia. Menciona que la derecha es clasista y racista.

07:24- Habla de la crisis financiera de Argentina.

07:20- AMLO sobre el proceso electoral en Argentina: Estoy a favor de los cambios, de las transformaciones y sostengo que la derecha es contraria a la justicia social. El gobierno de los ricos se dedica a saquear porque no es cierto que el que ya no tiene ya no necesita, dinero llama dinero.

07:16- “Sí hay unos avances en la investigación (...) hace falta que se hagan todos los análisis para identificarlos bien, no hay que adelantarnos”, dice el Presidente sobre la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Precisa que la Fiscalía del estado realiza las investigaciones. Destaca avances en la investigación del caso de Veracruz de cuerpos desmembrados almacenados en hieleras.

07:13- Presume López Obrador otra vez que es el segundo líder, después del primer ministro de India, con más aprobación. Asegura que loa medios lo atacan, pero ha resistido “por el pueblo”.

07:09- Para “aclarar” que no escuchó los cuestionamientos sobre la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno, AMLO pide que se reproduzca lo que dijo: “¿Qué escuché? ¡Nada, por eso me acordé de ese chiste, era puro grito! ¡Son unos perversos, malos de malolandía pero no pasarán!”.

07:07- Asegura López Obrador que se está investigando el caso de los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno y se lanza contra los medios y periodistas como Joaquín López-Dóriga. Estamos atendiendo el tema lamentable de estos jóvenes, pero vienen a buscar las podridas y cuando no las encuentran las inventan, afortunamente la gente nos tiene confianza y sabe que no somos perversos como ellos, por eso no pasarán, pueden inventar lo que sea y no pasa, porque tenemos un pueblo muy consciente, expresa. Menciona que hay varias hipótesis.

07:03- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusa “una burda manipulación”, luego de evitar hablar de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Asegura que no escuchó los cuestionamientos. “Tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos”, dice López Obrador luego de que ayer contó un chiste en su mañanera cuando fue cuestionado de los jóvenes de Lagos de Moreno. Niega que se haya burlado y rechaza ofrecer disculpas porque no esuchó.