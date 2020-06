Katia D'Artigues presenta renuncia a la Asamblea Consultiva del Conapred

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y tras la renuncia de su titular, Mónica Maccise, la periodista Katia D'Artigues informó su dimisión a la Asamblea Consultiva de este organismo.

A través de sus redes sociales, D'Artigues señaló que “con cariño, convicción y compromiso” trabajó en Conapred por 10 años de manera honoraria “pero hoy presento mi renuncia a la Asamblea Consultiva”.

Acompañada de su renuncia, la periodista adjuntó una liga con un documento accesible para lectores de pantalla en la que se lee: “No es una institución que ha simulado cumplir con su cometido. Al contrario, es una institución que ha protegido y defendido a quienes también el presidente nos prometió proteger: los más invisibles, los más vulnerados y también a los más pobres”.

En su renuncia, la también especialista en discapacidad señaló que “descabezar a Conapred, reducir su plantilla de directores adjuntos, replantear su rediseño institucional para supuestamente ‘fortalecer’, pero recortando el presupuesto contradice que lo que dicen que quieren hacer. Implica ‘regresar al closet’ a grupos vulnerados, cuando Conapred los visibilizó, los defendió, puso sus temas y sus agendas sobre la mesa”.

Resaltó logros del Conapred como los derechos laborales de trabajadoras del hogar, a favor de la infancia y de mujeres trans, de los derechos de personas con discapacidad y su inclusión escolar “y en todos los ámbitos de la vida, ha logrado reinslatar a personas que sacaron el Ejército y Fuerzas Armadas por vivir con vih, el reconocimiento Constitucional a pueblos y comunidades afromexicanas”.

Con “mucho pesar”, Katia D'Artigues señaló que por más compromiso que tengan con los derechos humanos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas, “sin apoyo claro del Presidente no podrán impulsar su agenda robusta y progresista”.

“No coincido con la visión presidencial de recortar presupuesto en el tema de la discriminación, cuando destinar recursos a la protección de derechos es una inversión y no un gasto. No se superará la pobreza y la discriminación -que es su hermana gemela - quitándole fuerza al Estado. No creo en ese camino.

“He visto en los últimos meses cómo poco a poco se recortan inversiones públicas para atender a grupos en situación de vulnerabilidad: refugios a mujeres violentadas, estancias infantiles para infancias, para víctimas y familiares de desaparecidos”, señaló.

“He visto cómo han desmantelado Conadis (...) he visto cómo este gobierno, que se prometió progresista y por ello asumimos abrazaría con más fuerza todas estas causas, nos ha abandonado”, sentenció la periodista.

“La definición del presidente sobre quién es discriminado y quién no, sobre quiénes pueden legítimamente -según él- defender estas causas desde los órganos reducidos del Estado es un traje que no me queda. Por más que haya dedicado gran parte de los últimos 14 años de mi vida a la causa por la no discriminación, y los derechos de las personas con discapacidad en particular. Yo estaré, por convencimiento propio, en la lucha por el acceso real a los derechos de todas las personas mientras viva. Lo haré desde la sociedad civil, sin partido, pero con mi pluma y mi voz”, anotó.

La renuncia de Katia D’Artigues se suma a la del académico Mauricio Merino, quien tomó la decisión luego de la Asamblea Consultiva sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

