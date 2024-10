Juan Francisco Ealy Ortiz Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, celebra su 55 aniversario al frente de esta casa editorial. En entrevista con Leonardo Curzio en su noticiero matutino de ADN 40, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, contó cómo fue su llegada a la casa editorial.

“El periódico se abandonó por muchos años, hubo muchas altas y bajas de EL UNIVERSAL […] desde los 18 años trabajaba aquí”, declaró al periodista en una entrevista a transmitirse en tres partes.

El licenciado Ealy Ortiz tomó las riendas del diario desde 1969 a la edad de 27 años. Detalló que en su momento se tuvo que rodear con las personas adecuadas para enfrentarse a las problemáticas que se encontraba EL UNIVERSAL, principalmente un abandono y una crisis sindical.

Destacó que El Gran Diario de México fue pionero en el pluralismo, siendo de los primeros periódicos en invitar a diferentes colaboradores a escribir en sus planas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Heberto Castillo Martínez, histórico líder de izquierda, y quien en ese entonces escribía desde la cárcel de Lecumberri.

“Ahora todos son plurales, pero EL UNIVERSAL fue el que marcó la pauta de un pluralismo auténtico donde había gente de izquierda, centro y derecha”, expuso.

“Mi pluma es amiga, mas no esclava”, citando a Félix Fulgencio Palavicini, el Licenciado Ealy Ortiz señaló que debido a la antigüedad del periódico ha podido tratar a 11 presidentes, siempre priorizando la conciliación y evitar enfrentamientos “yo nunca llegué a una situación de enfrentamiento a mí me gusta sumar, no restar y menos dividir”, dijo.

Asimismo, destacó que con los años el periódico se ha ido innovando y fortaleciendo desde su impresión hasta ahora siendo uno de los sitios web más consultados en el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

