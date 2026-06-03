En el segundo día del cerco con vallas alrededor del Zócalo capitalino para impedir que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalen su plantón en esa plaza, comerciantes joyeros salieron a manifestar e incluso bloquearon Eje Central y avenida Juárez durante dos horas para pedir a las autoridades que haya libre tránsito a sus negocios.

Indicaron que tras la protesta llegaron a un acuerdo para que hoy se permita el libre tránsito al Centro Histórico.

Estela Escobar, una de las manifestantes, dijo que la joyería donde trabaja no abre desde el domingo pasado y que las ventas han bajado drásticamente los últimos siete días. “Nos íbamos sin persignar”.

Por su parte, Gerardo López Becerra, presidente de ConComercio Pequeño, refirió que los negocios de la zona no aguantarán estos bloqueos hasta el 10 de junio, un día antes de se lleve a cabo la inauguración del Mundial de Futbol.

Debido al cerco con vallas de metal en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, la única opción para los transeúntes era una entrada controlada entre Tacuba y República de Brasil.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, indicó a los integrantes de la CNTE que mientras estén en la zona “afecten lo menos posible a los habitantes de esta ciudad” e indicó que ya acordaron una alternativa con los comerciantes del Centro para disminuir las afectaciones y que se darán a conocer este día.