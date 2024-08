La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría de votos y con el aval de la oposición, una reforma para hacer constitucional el programa Jóvenes Construyendo el futuro, que permite dar un incentivo a los jóvenes para que estudien o trabajen.

La reforma al artículo 123 de la carta magna, establece que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.

Lo anterior representa que se pagará un salario mínimo mensual. A partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo en México se fijó en 248.93 pesos diarios, lo que equivale a 7 mil 468 pesos mensuales, más que los 6 mil pesos bimestrales que se les otorga a las y los adultos mayores.

El dictamen que se aprobó por 37 votos a favor, cero sufragios en contra, y una abstención, generó la molestia de la oposición, cuyos integrantes adelantaron que la apoyarían, pero exigieron modificaciones a fin de que también el apoyo también aplique a estudiantes.

“Yo pediría que cuando menos se le apoye con 50% de este programa a estudiantes, que no tienen para pasajes, que no tienen a veces para comer, y mucho menos para pagar una renta”, solicitó la diputada del PRI, Cynthia López Castro.

“El PAN propone que estos programas sociales para jóvenes no apliquen solo para quienes no trabajan o no estudian, sino que sea universal”, agregó el diputado panista, René Figueroa Reyes.

En su oportunidad, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt, PVEM, dijo que “a través de este dictamen fortaleceremos el apoyo a millones de jóvenes”, mientras que el emecista Braulio López Ochoa, adelantó el apoyo del partido naranja.

“En MC hemos dicho que estos temas entran entre los que nosotros hemos dicho que aprobaremos. Celebrar que se apruebe una reforma de apoyo a las y los jóvenes, aunque también dejamos constancia de que falta mucho por hacer”, declaró.

En los argumentos del dictamen se señala que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cuarto trimestre de 2018, el grupo etario de jóvenes estaba conformado por 24.2 millones de personas y representaba 19.3% de la población total de México.

“A pesar de la relevancia que tiene la población joven en el país, este sector poblacional fue olvidado y marginado en los periodos de gobierno previos”.

También se puntualiza que en el sexenio 2006-2012, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico (OCDE), México fue el tercer país a escala mundial con más jóvenes desempleados y sin educación.

“La respuesta gubernamental de aquel entonces para atender a dicho sector fue culparlos, estigmatizarlos, discriminarlos, denigrarlos y llamarlos 'ninis', bajo el falso argumento de que son jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar”.

Se destaca que en este sexenio se han invertido más de 115 mil millones de pesos en beneficio de casi 3 millones de jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, mientras que, durante los treinta años previos a 2019, iniciado con el entonces presidente Carlos Salinas, únicamente se destinaron menos de 7 mil millones de pesos a este sector

La reforma al marco constitucional fue turnada a la mesa directiva para su discusión y en su caso votación, sin embargo, se prevé que será debatida hasta la 66 legislatura.

De aprobarse, el apoyo económico dirigido a las y los jóvenes se convertirá en una obligación legal ineludible para el Estado.

