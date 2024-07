La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados concluyó los trabajos de la 65 legislatura sin cumplir con el compromiso de instalar el Observatorio de Cambio Climático, que debió crearse por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En la última sesión, la presidenta de la Comisión, Edna Díaz (PRD), reconoció que esta legislatura fue omisa en instalar el Observatorio avalado desde marzo pasado, y denunció falta de voluntad de Morena y sus aliados del PT y PVEM para hacerlo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que los grupos parlamentarios debían enviar dos propuestas para su integración y únicamente enviaron PRI, PAN, PRD y MC, mientras que Morena y sus aliados no lo hicieron.

Dijo que además, en la sesión pasada no hubo quórum porque las bancadas oficialistas no llegaron.

“Hicieron el vacío para no votarlo. No sabemos si es una convicción personal o una indicación partidista, pero al final no se instala el observatorio, y creemos que no lo hicieron porque en la próxima legislatura, el Observatorio debía estar ligado a una asignación presupuestal y yo creo que eso es lo que tuvieron miedo”, declaró.

La legisladora del PRD sostuvo que este gobierno ha demostrado no tener interés en el combate al cambio climático, y aseguró que sus acciones en la materia son parte de una “simulación”.

Recordó que miles de millones de los recursos para combatir el cambio climático, se han destinado al Tren Maya, tal y como lo ha dado a conocer El Gran Diario de México.

“Yo lo he dicho y lo sostengo, lo he dicho incluso desde tribuna, ha sido una gran simulación el presupuesto para mitigar el cambio climático, porque no dicen para qué va destinado este presupuesto y efectivamente el recurso que es para adaptación y mitigación al cambio climático, lo han destinado principalmente al Tren Maya, una obra que no tiene nada que ver con la adaptación y la mitigación, sino todo lo contrario. Es una simulación y es una grosería utilizar el recurso destinado para algo tan importante trascendente y urgente como la crisis climática en este tipo de obras”, mencionó.

Los nombres que habían sido propuestos para integrar el Observatorio eran: Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo Iniciativa Climática de México; Cassiopea Ramírez, de Social Fresh Energy Consulting; Beatriz Olivera, de la Organización civil ENGENERA; Iyari Balderas Cruz, de REACCIONA AC; Gemma Santana, fundadora de la campaña #SélvameDelTren; Elonora Aranda, de The ICCF Group; y Francisco Estrada Porrúa, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM PINCC.

