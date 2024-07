El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, advirtió riesgos de que el Parlamento Abierto de la reforma judicial termine siendo "letra muerta", luego de que la banca de Morena ya convocó a sesión de puntos constitucionales para comenzar a dictaminar el proyecto presidencial.

El líder de los legisladores panistas exigió a la bancada de Morena que antes de definir la ruta de dictaminación, defina el tratamiento que se le dará a la conclusión de los foros.

“Porque si no se establece una ruta para lo que te acabo de mencionar, entonces corremos el riesgo de que se considere que los foros, no solo este último respecto a la reforma judicial, sino los que desde febrero se hicieron, sean letra muerta, sean solamente haberle quitado el tiempo a todos los especialistas y participantes que hubo, entonces, nosotros sí pedimos de la manera más formal, pero de manera firme y categórica, que primero el Presidente de la Comisión (Juan Ramiro Robledo) nos haga una propuesta respecto a qué tratamiento le vamos a dar a todas las conclusiones que se dieron de los foros y qué partes qué contenidos de los mismos se pueden incluir”, declaró a EL UNIVERSAL.

Este martes comenzó a circular la convocatoria de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, para sesionar el próximo 1 de agosto. En el orden del día se prevé comenzar a dictaminar las 20 reformas constitucionales que el Presidente envió al Congreso el pasado 5 de febrero.

Robledo Ruiz detalló que para evitar confusiones, este jueves propondrá a la mesa directiva de dicha comisión, integrar un proyecto de acuerdo para que la reforma al Poder Judicial comience a dictaminarse el próximo 15 de agosto, después de que concluyan los foros.

Pese a ello, Jorge Romero insistió en que ya se tiene una ruta para dictaminar la reforma al Poder Judicial, pero aún no se define un método para incluir las conclusiones del parlamento.

“Nosotros en el PAN, y estoy seguro que muchos ciudadanos, estamos a la espera de que antes del planteamiento de una ruta para dictaminar ésta o cualquier otra reforma de las constitucionales de Andrés Manuel, primero se nos explique por parte de la mayoría, la ruta de qué procesamiento se le van a dar a las conclusiones que surgieron de los foros. Si no se adhiere nada de lo que se habló en los foros, si no se hace ni la más mínima edición, pues otra vez estamos hablando de una reforma a la que no se le movió ni una coma, por más de 10 mil horas y 10 mil participaciones de la ciudadanía y de los que no pensamos igual a la 4T, al basurero, otra vez, una vez más”, refirió.

