Javier Corral es impreciso y falta a la verdad: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) consideró que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, incurrió en imprecisiones y faltó a la verdad al asegurar que hubo un error y una falta grave por parte de funcionarios de dicho organismo, los que generaron la deuda de agua con Estados Unidos.

"El gobernador falta a la verdad, de haberse continuado el modelo que él quería, México no habría podido cumplir con su compromiso internacional. Por esa razón, el Gobierno de México tuvo que proceder a la apertura de las presas y a la salvaguarda de las mismas por parte de la Guardia Nacional", dijo la comisión en un comunicado de prensa.

Hoy, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Javier Corral en la que el mandatario responsabilizó al gobierno federal de la deuda de agua con Estados Unidos "por un error, una grave omisión de funcionarios de la Conagua", a causa de la cual se dejaron de pagar más de mil 300 millones de metros cúbicos de agua en las presas internacionales, "lo que hizo que se generara una presión extraordinaria sobre México".

Lea también: “Conagua incumplió tratado de agua con EU”: Javier Corral

"El problema ahora es que México se colocó en falta, al haber dejado de pagar en el quinquenio anterior, pues nuestro país tuvo más de mil 300 millones de metros cúbicos de agua en las presas internacionales”, dijo Corral a El Gran Diario de México.

Sobre el tema, la Comisión señaló que en el periodo que concluye el 24 de octubre próximo no se deberá concluir la entrega de agua equivalente a dos quinquenios, sino únicamente de los 2 mil 158.6 millones de metros cúbicos que corresponden al ciclo hídrico 35, más el adeudo generado al cierre del ciclo 34 de 325 millones de metros cúbicos que se cubrió en los primeros 3 meses del ciclo 35.

El ciclo 34 del Tratado, que cerró en 2015, concluyó con faltante de 325 millones de metros cúbicos, aunque a cuatro meses de la fecha de cierre el adeudo era de 592.6 millones de metros cúbicos.

Lea también: ¿Quiénes entran a Conagua tras limpia de funcionarios anunciada por AMLO?

Conagua rechazó las declaraciones del mandatario y explicó que el acta 234, que forma parte del Tratado, especifica que el agua de las presas internacionales solo se puede utilizar para pagar el adeudo bajo ciertas condiciones que no se cumplieron en el pasado ciclo hídrico.

Por ejemplo, para cubrir el faltante con agua de las presas internacionales habría sido necesario que en el ciclo 33, que cerró anticipadamente sin adeudo debido al exceso de agua provocada por el huracán Alex, se hubiera cerrado con faltantes, lo cual no ocurrió.

"Al cierre del ciclo 34, en 2015, no fue posible aplicar el Acta 234 del Tratado para cubrir el faltante con agua de las presas internacionales, porque para ello hubiera sido necesario que en el ciclo 33 −que cerró anticipadamente sin adeudo debido al exceso de agua provocada por el huracán Alex− se hubiera cerrado con faltantes, lo cual no ocurrió. No existió ni error ni omisión por parte de la Conagua, que se apegó entonces, y lo sigue haciendo ahora, a criterios técnicos y legales establecidos en el Tratado y las diferentes actas que lo complementan", dijo la comisión.

Lea también: No hay comunicación con el gobernador de Chihuahua: AMLO

Sobre los argumentos del gobernador en el sentido de que Conagua se ha negado a negociar con los actores involucrados, "se recuerda una vez más, que antes de diciembre de 2019 se iniciaron pláticas entre esta Comisión y los productores, y a partir de ese mes se incluyó al Gobierno de Chihuahua con el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Debido a que no se pudo llegar a acuerdos con los actores de Chihuahua, se fueron sumando a estas negociaciones la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel central, así como por medio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cabe señalar que esta Secretaría participa siempre que hay un desfogue de presas para proteger a la población que se encuentre aguas abajo".

Señaló que el gobierno de México decidió avanzar en mecanismos para cumplir con los compromisos binacionales de México, para lo cual se contemplan alternativas que incluyen la aportación de todos los ríos tributarios y otras fuentes de agua.

"Sin embargo, para lograrlo es indispensable que Chihuahua cumpla con el 54.1% por ciento del volumen total del quinquenio que le corresponde, en lugar del 45.8% que ha aportado respecto al corte del día de hoy".

"El Gobierno de México seguirá actuando con apego a criterios técnicos y legales, con el firme propósito de garantizar la continuidad de las actividades productivas en todas las cuencas —incluida la del Conchos—, la protección de las personas y su patrimonio, así como la seguridad de la infraestructura hidráulica".

cev