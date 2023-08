Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) celebró la inclusión de las perspectivas de género en los nuevos libros de texto gratuitos.

Al participar en el reporte mensual del grupo interinstitucional de la estrategia nacional de protección para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas mayores que viven violencias basadas en el género, Gasman destacó un modelo integral de prevención primaria de violencia contra las mujeres.

La educación ha tenido un papel central y es uno de los derechos sociales que defendemos con más ahínco, dijo.

Lee también: “Aguantar vara” fue un llamado urgente a la resiliencia y persistencia, dice Nadine Gasman

"Nosotras vamos a seguir trabajando en esta área, la educación es una vía fundamental para la prevención de las violencias, no solo porque nos da herramientas para identificar, para tener protocolos sobre el acoso y el hostigamiento, pero sobre todo para cambiar las relaciones de poder.

"Por eso nos parece tan importante y tan avanzado haber incorporado una perspectiva de género en los libros de texto, y realmente cambiando el paradigma de educación que teníamos que en realidad lo que ha producido es de igualdad, es violencia, es discriminación", dijo Gasman.

Indicó que en la Cuarta Transformación se desarrolla un proyecto de justicia social que destierre las causas estructurales de la violencia que afecta principalmente a las mujeres.

Lee también: “La política es pinche”: Presidenta de Inmujeres pide a mujeres en política “aguantar vara”

Gasman indicó que los temas de diversidad y género "se tratan con mucho cuidado" para abordar los temas de la realidad con un carácter científico, adecuado a los niveles escolares.

La presidenta de Inmujeres resaltó la forma en que los docentes van a abordar los temas: "A partir de la experiencia, de las prácticas, de la reflexión, de la reflexión crítica, que nos va a hacer ver estas diferencias que durante mucho tiempo no se hablaban, no se veían, no se reconocían en el sistema educativo".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm