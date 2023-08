Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pidió a las mujeres que participan en política a “aguantar vara”, como lo hacen los hombres.

Durante la clausura del Encuentro Nacional de Mujeres Electas por Acciones Afirmativas, la directora de Inmujeres llamó a reforzar el reconocimiento del aporte de mujeres que participan en política, así como la importancia de la paridad y el apoyo mutuo.

“Por favor no me lo tomen a mal, porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto, pero dividamos lo que es la política, aunque no nos gusta, de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que es algo terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar y afortunadamente tenemos cada vez más sosten.

“Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política- híjole y me están grabando- es pinche y pues así es, no, y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. De verás, dejar los casos de violencia a lo que son violencia, porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que es queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas.

“Y creo que esa parte es muy importante, sobre todo para no banalizar el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género porque es muy grave, porque es muy frecuente y porque hay que atenderla, denunciarla y atenderla como es”, declaró Gasman.

También pidió a las mujeres en puestos de toma de decisiones “que lo hagan muy bien” y “ser súper exitosas”.

“Ustedes están abriendo brecha para que lleguen muchísimas más, después de ustedes, de nosotras, y para que se vuelva natural, como decimos las feministas, ‘para que dignidad se haga costumbre’”, dijo a las asistentes al evento.

