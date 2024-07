Ante las detenciones de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y de Ismael El Mayo Zambada, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum consideró “escueto” el informe entregado por Estados Unidos a México, por lo que se debe seguir pidiendo toda la información y no especular.

“Tiene que haber información también. Ayer escuché el informe que dio la secretaria de Seguridad [Rosa Icela Rodríguez] de la carta que envía Estados Unidos que hasta ahora es, digamos, lo que conocemos”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, aseguró, como el presidente López Obrador, que España debe pedir perdón por la Conquista hace 500 años, pero aclaró que se mantendrán las relaciones con ese país.

Que España pida perdón

“También estoy de acuerdo en que debe haber un perdón por parte de España. Lo he dicho en varias ocasiones, no es la primera vez que lo digo, lo hizo ya el papa Francisco, y hay que mantener las relaciones con España y seguir insistiendo en ello. Me parece porque la Conquista española tuvo muchas masacres y mucha violencia”.

Sheinbaum añadió que a su “reunión” diplomática una vez que haya tomado protesta como mandataria federal no va a invitar a representantes de Perú ni de Ecuador.

Autónomos, tras reforma judicial

Ante el predictamen que ya tiene listo Morena para la eliminación de siete órganos autónomos, dijo que la idea es tener listo el documento, pero que se discuta en la nueva legislatura y luego de discutir la reforma al Poder Judicial.