INE: consulta ciudadana sólo alcanza 18% de participación

En el primer ejercicio de consulta popular de revocación de mandato sólo participaron 18% de los ciudadanos (16.7 millones de votos) que integran la Lista Nominal (92 millones 823 mil 216), con lo que no será vinculante debido a que se requerían al menos 40%.

Al cerrar la jornada de votación y realizar el conteo rápido en mil 830 casillas (de 57 mil 448 en todo el país), el grupo técnico correspondiente determinó que la participación de la ciudadanía fue de entre 17% y 18.2%.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dio a conocer el informe sobre el conteo rápido, el cual se cerró hasta las 21:00 horas de ayer.

Para el porcentaje de respuestas, se obtuvo que entre 6.4% y 7.8% de los votantes pidieron que se le revoque el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador por pérdida de confianza. Entre 90.3% y 91.9% de los que participaron, votaron porque continúe en su encargo hasta 2024. Los votos nulos recaen entre 1.6% y 2.1%.

Las entidades que mayor cantidad de votos aportaron fueron la Ciudad de México, con un millón 200 mil, y Estado de México, con un millón 800 mil (con 70% de las actas computadas).

En un mensaje nocturno y después de conocer los resultados, el presidente López Obrador afirmó que a pesar de los pesares, en el primer ejercicio de la revocación de mandato, se dio un paso importante para avanzar hacia la democracia participativa y que se queda a terminar su mandato hasta septiembre de 2024, porque no buscará la reelección.

“Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato, y no me voy a pasar porque soy un demócrata y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar la obra de transformación, eso sí, porque en estos dos años y medio que nos quedan, a fondo para dejar bien sentadas las bases”, comentó.

Antecedentes

En 2018, el hoy Presidente obtuvo el triunfo con 30 millones 113 mil 483 votos, cifra histórica en una elección presidencial en el país.

En agosto de 2021 se llevó a cabo el primer ejercicio oficial de consulta ciudadana solicitado por el Ejecutivo, mediante el cual se buscó determinar si los expresidentes debían o no ser llevados a juicio. Se tuvo una participación de 7.11%, apenas 6 millones 663 mil 208 votos, por lo cual no resultó vinculante.

Oposición

Sobre el resultado, dirigentes y legisladores de oposición calificaron como una farsa y un fracaso la consulta de revocación de mandato, ya que a pesar del gasto millonario en promoción, el acarreo, el llamado a votar violando la ley por parte de funcionarios y líderes de Morena, el Ejecutivo perdió casi 15 millones de votos respecto a 2018.

“Se quedaron muy, pero muy lejos de los votos que obtuvieron en el 2018”, aseguró el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

Su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, aseveró que la consulta pudo haber sido un suceso histórico de democracia participativa, pero desafortunadamente, Morena la convirtió en una burla, donde se violó con acarreos y promoción indebida desde el gobierno federal.

“Ellos juntaron las firmas, ellos la promovieron incluso desde los niveles más altos de gobierno, violando la ley, y ellos movilizaron a sus militantes para que votaran”, indicó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, coincidió en las bajas cifras de participación y manifestó su respeto a quienes decidieron participar, a quienes no, y a los funcionarios de casillas. “El INE hizo bien su trabajo, a pesar de que fue una ‘ratificación de Estado’”.

Los 18 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México emanados de Morena y el Verde reclamaron que pese a que el Instituto Nacional Electoral instaló menos casillas, el pueblo votó y ratificó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un desplegado que difundieron en sus redes sociales al término de la jornada electoral, las mandatarias y mandatarios de Morena señalaron que la primera consulta revocación de mandato fue un éxito por el triunfo de la democracia participativa y el apoyo del pueblo de México al presidente López Obrador.