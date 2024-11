El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, adelantó que Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aceptó “apretarse el cinturón" ante el recorte que planteó el legislativo a fin de que la elección de jueces, magistrados y ministros no cueste 13 mil millones de pesos como se ha dicho.

Así lo afirmó en entrevista con medios tras una reunión privada que sostuvo con la Consejera Presidenta, sin detallar los montos que se están negociando.

“Vino a platicar con nosotros, tuvimos una plática muy previa sobre la idea que hemos externado que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral para el próximo año, ella manifestó que ya tiene un análisis de cómo puede ir dándose un ajuste y que se estará reuniendo en los próximos días con la presidenta de la Comisión de Presupuesto”, declaró.

Gutiérrez Luna dijo que el objetivo de la propuesta de Taddei es “lograr una reducción de recursos, sin que haya demérito en el proceso electoral”.

Para ello, puntualizó, autoridades del INE sostendrán reuniones técnicas que encabezará la diputada Mery Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto.

Sergio Gutiérrez aprovechó para pronunciarse en torno a la resolución del Tribunal Electoral en torno a las impugnaciones del proceso electoral para renovar el Poder Judicial.

Dijo que dada la resolución, nadie puede frenar el proceso. “Es la segunda vez que lo dicen, en materia electoral la última instancia es la Sala Superior del tribunal, lo que hemos visto son acciones autoritarias de jueces de distrito que no tienen competencia en materia electoral y que han violado la Ley de Amparo para defender intereses propios, lo que hizo el tribunal fue solo ceñirse por segunda vez que la competencia para juzgar en última instancia la tienen ellos y que no ven ninguna posibilidad constitucional para que no continúe el proceso, es decir, que debe seguir el proceso”, concluyó.

