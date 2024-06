Tras el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció un mensaje que circula en redes sociales que incita a no dar propinas o donaciones a personas que “votaron por Morena”.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de junio en Palacio Nacional, López Obrador señaló “un pensamiento fanático” de gente “de arriba”.

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró el mensaje que señala que “a partir de hoy” no se le dará propina al “viene viene”, no se le dejará propina de 10% a los meseros, no se le dará al limpiaparabrisas ni 10 pesos al “cerillo” del supermercado, aunque sea persona adulta mayor, además que no se donará cuando haya desastres naturales.

Lee también ¿Celoso? AMLO reacciona a felicitaciones para Sheinbaum de líderes mundiales “mucho más” que a él

El mensaje atribuido a “Unidos x México” indica que estas acciones contra estos trabajadores es porque “ellos votaron por Morena”.

“Que les ayude Morena”, agrega el mensaje que circula en redes.

Aseguró que ciudadanos de clase media han sido manipulados y los llama a la reflexión: “A no dejarse engañar, y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista, del amor al prójimo, que no alberguen odio”.

López Obrador exhibió un mensaje que circula en redes tras las elecciones. Foto: Especial

AMLO hace alusión a Carlos Alazraki

“Cada quien pues que haga sus conclusiones”, dijo al acusar que hay comunicadores que “odian” a Claudia Sheinbaum.

López Obrador hizo alusión al publicista Carlos Alazraki, quien en su canal de YouTube expresó su odio a Sheinbaum.

Lee también Denise Dresser lanza polémico mensaje tras triunfo de Claudia Sheinbaum: "volvieron a colocarse las cadenas"