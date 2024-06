Ante el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las felicitaciones que le han hecho llegar líderes mundiales.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de junio en Palacio Nacional, López Obrador reiteró su felicidad por el triunfo de Sheinbaum.

“Me dio mucho gusto que ayer, muchos jefes de Estado, jefes de Gobierno, primeros ministros felicitaron a la virtual presidenta electa, a Claudia Sheinbaum.

“¡Todos; o sea, más que a mí. O sea, pero mucho más, de todas partes, de todos lados! ¡No, no, no, no, no! ¡Arriba las mujeres!”, expresó López Obrador.

Lee también A México le va a ir mucho mejor con una mujer, asegura AMLO tras triunfo de Claudia Sheinbaum

“Y ahora que va a va a gobernar una mujer el país, pues nos va a ir mejor, mucho mejor”.