El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las vallas metálicas colocadas en el perímetro de Palacio Nacional tensen el ambiente previo a la marcha mensual de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para exigir justicia.

“No (tensa), ellos son libres de manifestarse, es la búsqueda de sus hijos, nosotros lo que hacemos es proteger Palacio porque hay muchos provocadores, tenemos que prevenir”, justificó López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 26 de abril en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador reiteró que pasando la elección del 2 de junio, hablará con los padres y las madres de los normalistas "para evitar la politiquería".

Lee también Caso Ayotzinapa: Blindan Palacio Nacional previo a movilización de padres y familiares de los 43

“Nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo con propósitos politiqueros, porque hay mucho falsario y hay mucha simulación, eso es importante que se sepa”, expresó.

El Mandatario criticó que hay quienes se dicen de izquierda y no lo son, quienes se autodenominan defensores de derechos humanos y no lo son, ambientalistas y no lo son: "Hay muchos que solo sacan provecho del dolor humano, se dedican a negar administrando conflictos".

Confió en que para el 3 de junio, cuando se podría reunir con los familiares de los normalistas, estén aprobadas las reformas a la Ley de Amnistía y ayude a resolver este caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss