El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que las reformas que propuso a Ley de Amnistía ayuden a resolver casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o en los que haya violaciones graves a los derechos humanos.

“El propósito es que con esta ley es que personas que tengan información y la aporten, sobre casos como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, puedan ser recompensados si informan o nos ayudan a encontrar a los jóvenes mediante una amnistía en el caso que estuviesen detenidos.

“Porque hay asuntos en donde se cierran no hay información se pactan silencios, hay pactos de silencio, entonces que ayuden”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 23 de abril en Palacio Nacional.

Lee también Don Rodo fue detenido con armas, cocaína y fentanilo

Acusó que sus adversarios son “muy elementales”, tienen malos pensamientos y actúan de mala fe, además que piensan que usará esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y decidir de manera arbitraria.

Señaló que la ley es para resolver casos donde haya violaciones graves a los derechos humanos e incluso no descartó que se le pueda aplicar a Israel Vallarta, preso por diversos delitos entre ellos formar parte de los Zodiaco, una banda de secuestradores, que hasta la fecha no ha recibido una sentencia.

“Si en ese caso hay una violación de los derechos humanos, como está demostrado podría aplicarse y que no depende de si están sentenciados o no, porque eso es una rémora, hay quienes llevan 15 o 20 años sin sentencia y no aplica la Ley de Amnistía vigente, porque tienen que tener efectos una vez que hay sentencia”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul