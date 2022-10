"Hay más delito aquí": Calderón sobre propuesta de diálogo con grupos criminales de Manuel Espino

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa señaló que los que deberían estar preocupados por las investigaciones internacionales "son ellos", haciendo referencia a Manuel Espino Barrientos, extitular del Servicio de Protección Federal (SPF), y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, luego de que Espino Barrientos reveló que planteó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el gobierno federal dialogue con los grupos criminales para pacificar al país, por lo que hizo llegar una propuesta a diversas organizaciones delictivas y ya recibió respuesta positiva de dos de ellas.

Tras el señalamiento, Felipe Calderón calificó como negocio con el crimen organizado la propuesta de Manuel Espino y aseguró que el gobierno tiene conocimiento y dio autorización para ello.

"Negociando con los cárteles, con conocimiento y autorización del gobierno. “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las “investigaciones internacionales” son ellos.", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Dialogar, acordar y atender intereses del crimen organizado, propone Espino

Al presentar su planteamiento, Manuel Espino argumentó que "no es seguir el criterio como han dicho, aplicar el criterio de que 'el fin justifica los medios', no, no es eso, es aplicar un criterio que hace años, no sé si todavía, la iglesia le llamaba 'el segundo efecto', que acepto consentir que para conseguir un bien mayor consiento un mal menor, pero que me ayude a resolver lo peor".

"Aquí tal vez el mal menor que había qué aceptar es dialogar y acordar con ellos y se puede, atendiendo sus intereses, también, los tiene".

Este miércoles, el extitular del Servicio de Protección Federal (SPF) reapareció en Palacio Nacional, donde dijo haber saludado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y evitó responder si había algún plan para reintegrarse al equipo del máximo mandatario.

