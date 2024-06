Al salir de la presentación de una parte del gabinete, Rosaura Ruiz, próxima Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación—nueva dependencia—, aseguró que habrá apoyo al talento, pero con austeridad republicana sin desvío de recursos.

"Ahora se nace una Secretaría, se convierte Conahcyt en una secretaría, y ya veremos las partes presupuestales con la presidenta electa. De todas maneras, se van a cuidar los dineros. Tiene que haber austeridad, por supuesto, una austeridad es una cosa que no haya desvío de recursos, que no haya desperdicio de recursos, no quiere decir que no haya recursos", dijo.

Rosaura Ruiz indicó que es fundamental que la ciencia y su conocimiento debe aplicar a todos los problemas del mundo, y que ello debe ser aplicable para el nivel medio superior porque entre otras cosas ahí es donde se forma a los docentes, médicos, a las ingenieras, a las filósofas, a los matemáticos.

"La educación superior es fundamental para la educación, por supuesto, en general para todo el desarrollo del país", destacó.

