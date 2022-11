Gustavo de Hoyos: las calles no son propiedad de AMLO, ni de Morena

Gustavo de Hoyos, empresario y promotor de la marcha en defensa del INE, confió en que no habrá provocaciones o actos de violencia por parte del oficialismo este domingo y dijo que los ciudadanos ya perdieron el miedo de salir a manifestarse a las calles, porque no son propiedad del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de Morena.

En entrevista con EL UNIVERSAL en la Asamblea Nacional del PAN, donde acudió como invitado, expuso que hay mucho entusiasmo, esto debido a una respuesta sin precedentes por la que se espera una manifestación ordenada, pacífica y plural.

“Yo lo escucho de los ciudadanos en estos días es que las calles no son propiedad de nadie. La calle no es del presidente, no es de Morena. Las calles y plazas públicas son de todos los ciudadanos y por eso es que la vamos a tomar para levantar nuestra voz y defender la democracia”, subrayó.

“Sobre todo que lance un mensaje inequívoco de que la sociedad queremos mantener intacta nuestra democracia, porque esta no es una marcha en contra del presidente”, subrayó.

Cuestionado por los signos de violencia, como la irrupción de una manifestación en el INE y el discurso presidencial para descalificar a los asistentes, dijo que confían en que no habrá provocaciones y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México resguardará la marcha de cualquier tipo de infiltraciones.

“No vamos a caer en provocaciones, porque está en una marcha completamente familiar, ordenada y seremos respetuosos de todos, del presidente, de su partido. Nos gustaría que legisladores y militantes de Morena, del PVEM, del PT, como ciudadanos, si creen en la democracia y si reconocen que gracias a la labor del INE ocupa una curul, acudan a la marcha”, indicó.

El expresidente de la Coparmex dijo que, en la marcha de este domingo, se define que el presidente de la república, senadores y diputados escuchen la voz de los ciudadanos.

“Que López Obrador escuche y retire su iniciativa y se concentre en hacer un mejor gobierno”.



Con información de Manuel Espino

