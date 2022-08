Grupo Plural se deslinda del jaloneo entre "corcholatas" en el Senado

El Grupo Plural en el Senado de la República publicó a través de su cuenta de Twitter que no cree en que la presidencia de la Cámara Alta favorezca a las "corcholatas" de Morena.

"¡No somos floreros! Los que no se gobiernan solos, no pueden gobernar el país", se lee.

Senador #GermanMartínez

