Gil Zuarth "es mensajero de Cabeza de Vaca y está desesperado", dice Santiago Nieto

Luego que pelearon, el abogado Roberto Gil Zuarth y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto vía Twitter, el segundo hizo comentarios a EL UNIVERSAL en los que aseguró que los ataques a su persona son para desacreditar su trabajo y por “desesperación”.

La polémica se dio mediante un "hilo", luego de que Gil Zuarth señaló un supuesto modus operandi de Nieto Castillo para lavar dinero, por lo que el extitular de la UIF dijo que lo demandaría ante los tribunales y retó al panista a hacer pública su declaración fiscal.

Santiago Nieto, aseguró a esta casa editorial que los mensajes lanzados por Zuarth se tratan de información manipulada debido a su “combate a la corrupción” y producto de la “ciencia ficción”.

“Los ataques solo demuestran la desesperación de este personaje (Gil Zuarth). Al señor se le encargó operar el proceso electoral de Tamaulipas y lo perdió; por lo que no pudo salvar a su cliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del proceso judicial que se inició en la época en la que me desempeñaba como funcionario público. Ahora trata de desacreditar a quienes cumplimos nuestro mandato de combatir la corrupción, incluida la de él mismo”, dijo Santiago Nieto.

Además aclaró que los datos utilizados por el panista se pueden encontrar en los registros del SAT, que él mismo reportó ante la Función Pública por lo que “Es falso que exista delito alguno”.

“La información que utilizó en sus primeros mensajes está claramente manipulada; proviene de mis declaraciones fiscales y patrimoniales, y de las que emiten las propias empresas a las que he brindado en algún momento servicios profesionales; las cuales operan con plena regularidad, como se puede constatar en los propios registros del SAT. Todos y cada uno de los movimientos que he realizado como persona física se han reportado ante la autoridad fiscal y, en su momento, ante la Función Pública; esto también en un acto de total transparencia. No he ocultado ninguna información. Es falso que exista delito alguno”, explicó Nieto.

Roberto Gil Zuarth aseveró que hay irregularidades en sus créditos hipotecarios, sin embargo, el extitular de la UIF ratificó que ha entregado cuentas “ desde el origen de los recursos, hasta las instituciones encargadas del fondeo”.

“Insiste en señalar falsamente irregularidades en mis créditos hipotecarios; los cuales también han sido reportados a las autoridades en su totalidad, desde el origen de los recursos con los que se entregó el enganche y se cubren las mensualidades, hasta las instituciones encargadas del fondeo”, afirmó Santiago Nieto.

“Peor aún” también sostuvo que los primeros datos mencionados por Gil Zuarth están “desacreditados ya sus primeros ataques por incluir estos datos que son resultado de un acto de transparencia y apego a la ley, el señor menciona en su último hilo una serie de empresas con las que no tengo relación alguna; sin duda, es ciencia ficción”, dijo el extitular de la UIF.

“No caeré en provocaciones”

Santiago Nieto aseguró que debido a su trabajo en la UIF es que tratan de desacreditar acusándolo de lavado de dinero y aunque conoce “las irregularidades del mensajero de Cabeza de Vaca”, no puede difundir información.

“Conozco las irregularidades del mensajero de Cabeza de Vaca, porque me fueron requeridas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero como abogado y servidor público, sé que no puedo difundir información de la que tuve conocimiento por mi encargo. No caeré en su provocación”, explicó Nieto.

Sin embargo, aseguró que manipular y hacer pública información fiscal constituye un delito por lo que llevará a cabo acciones legales contra Gil Zuarth por sus dichos.

“Lo que sí constituye un delito es tener acceso, hacer pública y, peor aún, manipular información fiscal confidencial de un privado. Soy un hombre de leyes y tomaré las acciones jurídicas ante las autoridades competentes civiles y penales”.

Reto de transparencia

Finalmente Santiago Nieto lanzó un reto a Roberto Gil Zuarth para que ambos hagan públicas sus declaraciones fiscales desde su inicio como funcionarios y hasta la actualidad.

“Lo reto además a que, en aras de esa transparencia que dice promover, hagamos públicas ambos nuestras declaraciones fiscales; por supuesto, desde que iniciamos nuestro período como funcionarios hasta la actualidad”, declaró Nieto.

