El pasado domingo, el diputado Gerardo Fernández Noroña subió a redes sociales una fotografía del daño que le hicieron a su camioneta en un estacionamiento.

Tras publicar la imagen, usuarios de redes criticaron “la austeridad” del aspirante presidencial para 2024. Aseguraron que el vehículo del diputado del Partido del Trabajo tiene “un costo mínimo” de un millón 659 mil pesos, de acuerdo con la marca de automóviles.

Ante el señalamiento, Fernández Noroña respondió que su camioneta Volvo “es la versión más elegante”, pero modelo 2021 y le costó “1.5 millones”, además que la está pagando con un crédito bancario.

También lee: Confirman que espiaron a Gertz desde teléfono de su casa

“Mire usted, pues no. Es la versión más elegante, es 2021 y me costó 1.5 millones. No tengo porque informarlo por esta vía, pero la estoy pagando con un crédito de HSBC”, contestó el diputado del Trabajo.

Aunque el aspirante presidencial fue criticado por adquirir el costoso vehículo para algunos, otros usuarios defendieron que Fernández Noroña lo esté pagando “con su dinero”.

También lee: Carlos Loret de Mola.- Las palmas para Claudia y su presidente

ed