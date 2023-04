Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), no es otra cosa que un chivo expiatorio para buscar responsables en torno al incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

En entrevista con El Universal, sostuvo que el verdadero responsable de la muerte de 40 migrantes es el Estado.

“No acepto es que lo conviertan en el Dorian Gray de 50 años de política mexicana, es una hipocresía, es una falacia, es una forma de irresponsabilidad de los gobiernos. Él tiene que ser castigado, pero en su justa medida, no se vale que lo traten como chivo expiatorio, es responsabilidad del Estado”, declaró.

El expresidente de la Cámara de Diputados señaló que Garduño Yáñez es un hombre que lleva décadas siendo funcionario público, y que ha quedado sumido en el sistema al cumplir su papel como simple “ejecutor” de las políticas que nacen desde la cúspide del Estado.

“Él sí supervisó y sí vigiló muchas crueldades, pero no las ejecutó. Me acuerdo del centro de detención siglo XXI en Suchiate, donde siendo yo Presidente de la Cámara de Diputados, visitamos el sureste y era un centro de hacinamiento y de crueldad violatorio de todos los derechos humanos, y Garduño recibió instrucciones de pintar el local, entonces cuando entramos al lugar no podíamos respirar porque olía a thinner. Él ha sido hasta hoy, un ejecutor y ya basta que lo traten como lavatorio”, indicó.

Para Muñoz Ledo, el verdadero problema en materia de migración es la conducta del gobierno mexicano frente al sistema migratorio, así como la relación con Estados Unidos en los últimos 50 años.

Sostuvo que, desde hace medio siglo, “ha habido un acuerdo tácito del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos para cerrar la frontera sur para los migrantes de Latinoamérica”, y recordó que, en el resto de las naciones de América Latinas, “todas, aceptan el libre tránsito de las personas”.

“Tú puedes irte caminando como latinoamericano desde la Patagonia hasta el Suchiate, pero cuando llegas al río Suchiate se acabó América Latina, ahí inicia una fosa inmensa”, sentenció.

El político y diplomático, agregó que, derivado del acuerdo para ser “patio trasero” del país vecino del norte, el gobierno de México “ha sido tan cínico” que no le ha dado, en 20 años, presupuesto a la COMAR; “la COMAR la paga las Naciones Unidas”.

“Las políticas las acuerdan desde arriba en ambos países, ¿Garduño tuvo que ver con el establecimiento de esa política? ¿Llegó Garduño a ir, siquiera como edecán, a una conferencia internacional o interparlamentaria en materia de migración? No hay ningún tratado internacional, ni un acuerdo con Estados Unidos, en el que tenga que ver el señor garduño, entonces ¿por qué le echan la culpa a él?, a él le estalló la bomba, él era el responsable de la política, pero la política es responsabilidad del Estado, del conjunto de las autoridades del Estado mexicano”, insistió.

Finalmente, Porfirio Muñoz Ledo llamó a ir más allá, y averiguar la verdadera responsabilidad del Estado en el caso, incluso, ante instancias internacionales.

“¿Por qué no se averigua la responsabilidad del Estado? ¿Por qué no se establecen responsabilidades comenzando por la Fiscalía? Hay que investigarlo, hay que ver si cabe la intervención de la Corte penal Internacional”, concluyó.

