El dominio del punto muerto: imposible saber quién ganará Presidencia de Estados Unidos

A pesar de la gran victoria que representó para Kamala Harris su actuación en el debate presidencial con Donald Trump, las encuestas nacionales demuestran que dicha victoria temporal no se refleja en grandes cambios en la paridad de la elección.

Entre quienes votarán por Harris y Trump, en las comunidades latinas y afroamericanas, no terminan por decidirse quién es el o la candidata menos mala.

No solamente no hay convicción sino persiste una evidente inseguridad entre jóvenes latinos y afroamericanos sobre por quién deben inclinarse, sobre todo frente a las políticas consabidas o prometidas de Harris/Biden y del ex Presidente Trump.

La euforia de los medios estadounidenses proclives a Harris no logra contagiar este optimismo, por lo que sigue reñida la disputa y en punto muerte entre ambas candidaturas la intención del voto a nivel nacional.

En los estados bisagra, en los swing states / indecisos, este optimismo demócrata que ha cantado Harris -incluso con la agresividad y protagonismo dominante de los demócratas en las redes sociales digitales-, no termina por inclinarse la balanza contra las posibilidades de Trump.

Así lo demuestra el caso de Pensilvania, estado en el que las encuestas muestran que no ha habido un viraje decisivo en la intención del voto.

Asimismo, no olvidemos que en Estados Unidos la Presidencia se gana a través de distritos electorales y con 270 electores en el Colegio Electoral, por lo tanto, no es suficiente ganar por el universo de la mayoría de votantes.

A pesar de los diversos juicios penales contra él, de los atentados contra su vida, del cambio de candidatura en el Partido Demócrata ante la implosión de Biden, de la excepcional campaña mediática de Harris y de su desempeño en el debate presidencial, Trump sigue en el centro de la batalla y sigue disputando la Presidencia.

Domina el punto muerto en la eficacia de las estrategias de campaña.

El pronóstico de quién ganará se mantiene imposible.

Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).

Juan Carlos Barrón es Licenciado en Administración, Maestro en Estudios para el Desarrollo por la Universidad de East Anglia (Norwich, Inglaterra) y Doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional. Actualmente es Secretario Académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.