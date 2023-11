El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un clásico sabadazo” y que “actuó por consigna” el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas González, quien estaba de guardia, por haber otorgado la prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Mandatario federal reveló que está pidiendo formalmente la grabación de la audiencia porque, afirmó, le informaron que se dedicó a hablar mal de él al señalarlo de no cumplir con su compromiso de aclarar el caso Ayotzinapa.

Aseguró que este juez argumentó a favor de la libertad del exprocurador y que criticó a su gobierno como “si lo hubiese asesorado Diego Fernández de Cevallos”.

“Sí, fue muy raro, porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados, incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea un clásico `sabadazo´y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación, siempre hay un plazo de 48 horas y creo que fijó un plazo de dos horas y medio. Sin embargo, asistió la Fiscalía, no sé cómo, de suerte, y el juez - de acuerdo al informe que tengo - sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí, nada más estoy pidiendo formalmente grabación”.

El presidente López Obrador aseguró que el juez José Rivas González manifestó que “él podía hacer lo que quisiera” y que el Poder Judicial está por encima del Poder Ejecutivo.

“Se dedicó a decir que el Poder Judicial estaba por encima del Ejecutivo, que ya no el tiempo de que los trataban con látigos y que ellos tenían más poder que nadie, que el podía hacer lo que quisiera y que además nosotros no estábamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de aclarar el caso de Ayotzinapa y que ya llevábamos cinco años y se metió como si lo hubiese asesorado Diego Fernández de Cevallos”, dijo entre risas.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal adelantó: “Aquí lo vamos a escuchar porque todo esto ayuda mucho al propósito que tenemos de qué se vaya purificando la vida pública y que se socialice la información, porque antes esto ni se sabía”.

El presidente López Obrador señaló que no pudo salir el procurador Murillo Karam porque hay otra causa, pero , acusó, el juez argumentó a favor de la libertad del exprocurador.

“¿Se apelará a esta resolución?”, se le preguntó.

“Eso le corresponde a la Fiscalía a mí me llamó la atención que en el reporte que me entregan va acompañado de un discurso en contra de `ya saben quién´ (de él), como que ya se volvió deporte nacional, pero muy raro, muy raro todo. Entonces aquí lo vamos a ventilar”, respondió.





























