Esta mañana, a manera de respuesta tras las críticas que hicieron a su gobierno en los últimos días los expresidentes de México, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus administraciones había una oligarquía y que no representaban al pueblo.

En conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que su gobierno busca establecer una auténtica democracia.

“Aspiramos a que haya una auténtica democracia, no una dictadura, y queremos que no se confunda la oligarquía, que es el gobierno de una minoría o a favor de una minoría con una democracia, porque antes lo que había, el señor Zedillo, el señor Calderón, el señor Fox, el señor Salinas, eran representantes de grupos de intereses creados, no representaban al pueblo de México, ahora queremos establecer una verdadera, una auténtica democracia.

“Porque repito, repito, repito, que desde que Aristóteles definió las formas de gobierno, seis formas de gobierno la oligarquía es el gobierno de la minoría y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces no se puede decir que vivimos en una república democrática cuando en realidad los que mandan son una minoría y la democracia no nada más es una fachada. Nosotros queremos que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo para el pueblo, que el gobierno represente a todos, a ricos y pobres y eso es por lo que estamos luchando”, dijo.

Este fin de semana, en la mesa del Foro Global 2023, "Origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano" que organizó el Instituto Pearson, el expresidente Ernesto Zedillo (1994 al 2000) habló sobre su visión del presidencialismo en gobiernos de Latinoamérica.

Sin mencionar al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario priísta ennumeró las características que él considera debería contener el siguiente líder del país de cara a las elecciones 2024.

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan”, señaló.

Pese a que en su administración él también sostuvo conflictos con el Poder Judicial al reducir el número de ministros de la Corte de 26 a 11, en su intervención se pronunció contra la extinción de los fideicomisos a la Corte propuesta por López Obrador.

Añadió que le gustaría "ver un Presidente que no sea elegido mintiendo al pueblo, un presidente que no gobierna mintiendo a la gente y culpando a otros por sus propios errores".

Mientras que el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de López Obrador de crear una “maquinaria electoral” con recursos públicos, y por lo que, aseguró, la democracia en México está “a punto de caer”.





























