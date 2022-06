Foro de mujeres rinde homenaje a Luz Lajous

A 30 años de su creación, el International Women's Forum (IWF) Capítulo México rindió homenaje a su fundadora, Luz Lajous, por su contribución al fortalecimiento de este organismo, que es un foro de defensa y promoción de los derechos y el liderazgo de las mujeres.

En el Claustro de Sor Juana, la actual presidenta del foro, Silvia Cherem, entregó la nueva Presea Luz Lajous a la inspiradora de esta distinción, que tiene como propósito honrar a mujeres con liderazgo transformador.

Silvia Cherem dijo a Luz Lajous: “Instituimos la Presea Luz Lajous, para convertirte a ti, querida Luz, en la primera depositaria de este premio, a fin de honrar tu ejemplo y legado, de convertir tu vida y tu obra en una inspiración, en un anhelo de seguir tus pasos y tener el honor, algún día, de ser honradas y reconocidas con una presea que lleve tu nombre”.

Visiblemente emocionada, Luz Lajous agradeció que se le entregara el reconocimiento.

“Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida, pero sí quiero decirles lo básico, y lo básico es que IWF es cada una de nosotras, cada una de nosotras juntas. Es decir, si cada una de nosotras no hubiéramos hecho el esfuerzo que hemos tenido que hacer a través de los años, esto no existiría”, señaló.

Ante gran parte de las 170 mujeres integrantes del IWF México, la política y diplomática hizo una reflexión sobre el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y afirmó que las mujeres son quienes que van a salvar a nuestro país.

“Yo estuve pensando, y lo que a mí más me hubiera gustado, 30 años después de haber creado el foro, es que ya no se necesitara un foro de mujeres. Que ya fuéramos iguales todos y tuviéramos los mismos derechos. Que ya no hubiera esa necesidad, pero no es el caso. Hemos avanzado mucho, muchísimo, cierto, y yo en lo personal estoy muy optimista con lo que veo”.

Ante el aplauso y la ovación de sus compañeras, Luz Lajous celebró que en México, las mujeres estén luchando todos los días por la igualdad.

“Para mí fue importantísimo en 2020, ir a marchar en la manifestación del 8 de marzo. Ahí yo vi a las jóvenes empoderadas. Ya se prendió la mecha a nivel femenino masivo para luchar por la igualdad y por lo que le corresponde; así es que yo creo que las mujeres son las que van a salvar a este México”, remarcó.